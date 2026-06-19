Ideea lor neobișnuită s-a transformat într-un proiect ecologic care atrage astăzi atenția adepților unui stil de viață sustenabil și a protecției mediului.

Casa din sticle este locuibilă, are 8.000 mp și 7 camere

Fără sprijinul marilor investitori, mama și fiica au construit o casă de aproximativ 70 de metri pătrați folosind peste 8.000 de sticle aruncate.

Pe insula Itamaraca, din statul brazilian Pernambuco, educatoarea ecologistă Edna Dantas și fiica sa, Maria Gabrieli Dantas, au construit o casă cu peste 8.000 de sticle din sticlă care au fost aruncate.

Locuința neobișnuită are șapte încăperi și reprezintă un exemplu al modului în care creativitatea poate contribui la rezolvarea problemei deșeurilor.

Ideea a apărut după mutarea lor pe insulă, în 2019, când au observat cantitățile mari de gunoaie care afectau mediul natural. Le îngrijora în special sticla, un material care adesea nu este reciclat suficient, așa că au decis să o valorifice într-un mod complet diferit.

Fără investitori importanți și fără sprijin financiar din partea marilor companii, mama și fiica au petrecut mai bine de doi ani construind locuința. Au fost ajutate de localnici, de proprietarii restaurantelor din zonă și de numeroși turiști care au donat sticle și au susținut inițiativa.

Casa mai are nisip, sare și brazde de iarbă

În perioada cea mai dificilă a construcției, Maria și mama sa au locuit într-un spațiu improvizat de doar 17 metri pătrați, fără condițiile obișnuite de trai. Cu toate acestea, nu au renunțat la obiectivul lor.

Pe lângă sticlele din sticlă, la construcția casei au fost folosite și materiale naturale precum nisipul, sarea și brazdele de iarbă, ceea ce a accentuat și mai mult caracterul sustenabil al proiectului.

Foto: casadesal.eco

Rezultatul este o locuință funcțională și sigură, care demonstrează că materialele reciclate pot avea o valoare mult mai mare decât își imaginează majoritatea oamenilor.

Astăzi, Casa de Sal nu este doar un loc de locuit, ci și un simbol al responsabilității față de mediu, al spiritului inovator și al luptei împotriva poluării, inspirându-i pe toți cei care cred că schimbările mici pot produce rezultate mari.

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