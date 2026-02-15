„Acest tipar continuă fără încetare”

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova. „Până atunci, toate aceste afirmaţii nu sunt decât propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a afirmat ea, relatează News.ro.

Totodată, Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-odată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare”, a spus ea.

Substanţa toxică mortală se găsește în pielea unei specii de broaşte din Ecuador

La exact doi ani după moartea fostului lider al opoziţiei ruse și adversar al președintelui Vladimir Putin, Ministerul de Externe al Marii Britanii a anunțat că analizele au confirmat că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoarea rusă cu o substanţă toxică mortală care se găsește în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, a relatat presa internațională sâmbătă, 14 februarie.

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, a fost găsită o toxină mortală în eșantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi. Această toxină se găseşte în broaştele «săgeată» din Ecuador”, a spus ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, citată de BBC și Sky News.

„Numai statul rus avea mijloacele”

„Epibatidina se găseşte în mod natural la broaştele «săgeată» care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaştele «săgeată» nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găseşte în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicaţie nevinovată pentru prezenţa ei în corpul lui Navalnîi”, a adăugat ea, aflată la Conferința de Securitate de la München.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a completat Yvette Cooper.

Pe 16 februarie 2024, Aleksei Navalnîi a murit la numai 47 de ani, într-o colonie penitenciară din Arctica. Oficial, Kremlinul a susținut că opozantul lui Putin s-a simțit rău după o plimbare în curtea închisorii, după care și-a pierdut conștiența și a murit, în ciuda eforturilor medicale. Rușii au mai spus că Navalnîi suferea de mai multe boli și aritmie cardiacă.







