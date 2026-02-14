5 țări acuză Rusia de crimă prin otrăvire în cazul lui Aleksei Navalnîi. Toxina broaștei săgeată, de 200 de ori mai puternică decât morfina

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, a fost găsită o toxină mortală în eșantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi. Această toxină se găseşte în broaştele «săgeată» din Ecuador”, a spus ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată de BBC și Sky News.

„Epibatidina se găseşte în mod natural la broaştele «săgeată» care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaştele «săgeată» nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găseşte în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicaţie nevinovată pentru prezenţa ei în corpul lui Navalnîi”, a adăugat ea, aflată la Conferința de Securitate de la Munchen.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a completat Yvette Cooper.

Ancheta cu privire la moartea Navalnîi a fost condusă de Marea Britanie împreună cu alte patru țări care s-au alăturat demersului, este vorba despre Suedia, Franța, Olanda și Germania. Cele 5 state acuză acum Rusia lui Putin de crimă. „Suntem siguri că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au transmis cele cinci țări într-o declarație comună.

În acest moment, nu se știe cum i-a fost administrată otrava lui Aleksei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit, și nici cum a reuşit Marea Britanie să obţină probe din corpul lui Navalnîi după deces.

Aleksei Navalnîi a murit otrăvit de Rusia cu toxina broaștei săgeată, anunță Marea Britanie după 2 ani, alături de 4 aliați: „Victimele se sufocă în agonie”
Recreare computerizată a unei celule din Siberia, similară cu cea în care a stat Navalnîi în ultimii 3 ani. Foto: Shutterstock

„De când Iulia Navalnaia a anunţat pierderea soţului ei aici, la Munchen, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat neîntrerupt adevărul despre moartea lui Aleksei Navalnîi. Iar astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-l reduce la tăcere pe opozantul lui Putin”, a mai spus Yvette Cooper.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a spus că toxina care l-a omorât pe Aleksei Navalnîi a fost o otravă neurotoxică „extrem de puternică”, iar moartea în asemenea cazuri este lentă și dureroasă. „Victimele se sufocă în agonie”, a explicat el.

Triburile indigene din America de Sud folosesc toxina în săgeţi sau în arbalete atunci când vânează, iar această otravă este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Cum a murit Aleksei Navalnîi într-o închisoare din Rusia

În 2020, Navalnîi a supraviețuit unei prime încercări de otrăvire cu un agent neurotoxic de tip militar, „Noviciok”, în timpul unui zbor din Siberia la Moscova. Opozantul lui Vladimir Putin a acuzat atunci Rusia că a încercat să îl ucidă, dar Kremlinul a negat. Navalnîi a fost tratat pentru otrăvire în Germania, dar a revenit de bunăvoie în Rusia în ianuarie 2021 și a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Moscova.

El a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind acuzat, printre altele, de încălcarea condițiilor de eliberare condiționată, fraudă și spălare de bani.

Pe 16 februarie 2024, Aleksei Navalnîi a murit la numai 47 de ani, într-o colonie penitenciară din Arctica. Oficial, Kremlinul a susținut că opozantul lui Putin s-a simțit rău după o plimbare în curtea închisorii, după care și-a pierdut cunoștința și a murit, în ciuda eforturilor medicale. Rușii au mai spus că Navalnîi suferea de mai multe boli și aritmie cardiacă.

După moartea sa, Rusia a refuzat mai multe zile să predea cadavrul apropiaților lui Navalnîi, fapt ce a trezit suspiciuni ale susținătorilor săi în privința cauzelor reale ale morții. El a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Exclusiv
Știri România 16:00
Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Știri România 15:59
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»"
Adevarul.ro
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!". Exclusiv
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Elle.ro
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent" 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Stiri Mondene 17:00
Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent” 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului"
Stiri Mondene 15:26
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului”
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
ObservatorNews.ro
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Mediafax.ro
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată