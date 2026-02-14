5 țări acuză Rusia de crimă prin otrăvire în cazul lui Aleksei Navalnîi. Toxina broaștei săgeată, de 200 de ori mai puternică decât morfina

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, a fost găsită o toxină mortală în eșantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi. Această toxină se găseşte în broaştele «săgeată» din Ecuador”, a spus ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată de BBC și Sky News.

„Epibatidina se găseşte în mod natural la broaştele «săgeată» care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaştele «săgeată» nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găseşte în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicaţie nevinovată pentru prezenţa ei în corpul lui Navalnîi”, a adăugat ea, aflată la Conferința de Securitate de la Munchen.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a completat Yvette Cooper.

Ancheta cu privire la moartea Navalnîi a fost condusă de Marea Britanie împreună cu alte patru țări care s-au alăturat demersului, este vorba despre Suedia, Franța, Olanda și Germania. Cele 5 state acuză acum Rusia lui Putin de crimă. „Suntem siguri că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au transmis cele cinci țări într-o declarație comună.

În acest moment, nu se știe cum i-a fost administrată otrava lui Aleksei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit, și nici cum a reuşit Marea Britanie să obţină probe din corpul lui Navalnîi după deces.

Recreare computerizată a unei celule din Siberia, similară cu cea în care a stat Navalnîi în ultimii 3 ani. Foto: Shutterstock

„De când Iulia Navalnaia a anunţat pierderea soţului ei aici, la Munchen, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat neîntrerupt adevărul despre moartea lui Aleksei Navalnîi. Iar astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-l reduce la tăcere pe opozantul lui Putin”, a mai spus Yvette Cooper.

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a spus că toxina care l-a omorât pe Aleksei Navalnîi a fost o otravă neurotoxică „extrem de puternică”, iar moartea în asemenea cazuri este lentă și dureroasă. „Victimele se sufocă în agonie”, a explicat el.

Triburile indigene din America de Sud folosesc toxina în săgeţi sau în arbalete atunci când vânează, iar această otravă este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Cum a murit Aleksei Navalnîi într-o închisoare din Rusia

În 2020, Navalnîi a supraviețuit unei prime încercări de otrăvire cu un agent neurotoxic de tip militar, „Noviciok”, în timpul unui zbor din Siberia la Moscova. Opozantul lui Vladimir Putin a acuzat atunci Rusia că a încercat să îl ucidă, dar Kremlinul a negat. Navalnîi a fost tratat pentru otrăvire în Germania, dar a revenit de bunăvoie în Rusia în ianuarie 2021 și a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Moscova.

El a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind acuzat, printre altele, de încălcarea condițiilor de eliberare condiționată, fraudă și spălare de bani.

Pe 16 februarie 2024, Aleksei Navalnîi a murit la numai 47 de ani, într-o colonie penitenciară din Arctica. Oficial, Kremlinul a susținut că opozantul lui Putin s-a simțit rău după o plimbare în curtea închisorii, după care și-a pierdut cunoștința și a murit, în ciuda eforturilor medicale. Rușii au mai spus că Navalnîi suferea de mai multe boli și aritmie cardiacă.

După moartea sa, Rusia a refuzat mai multe zile să predea cadavrul apropiaților lui Navalnîi, fapt ce a trezit suspiciuni ale susținătorilor săi în privința cauzelor reale ale morții. El a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

