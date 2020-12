Incidentul violent petrecut la Brașov pe 1 decembrie, când o fată de 18 ani a acuzat că a fost lovită de agenții de pază dintr-un magazin Carrefour din sudul orașului, continuă să provoace reacțiii. Libertatea a publicat, joi, imaginile din magazin, fără interpretări, doar cu descrierea faptelor și contextul în care s-au derulat.

De ce este acuzat Marian Godină

ONG-ul „Femeile se implică” a publicat vineri o scrisoare deschisă, adresată noului ministru al afacerilor interne, Lucian Bode, preşedintelui şi secretarului general al Carrefour Group şi prim-procuroarei Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, Simona Elena Mocanu.

Imediat după postarea polițistului, ONG-ul „Femeile se implică” a criticat dur mesajul polițistului, pe care îl acuză de manipulare.

„Considerăm ca o fiind o problemă majoră faptul că un polițist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Marian Godină, a prezentat în mod public date confidențiale din dosar, încercând să manipuleze opinia publică, precum și să minimalizeze și să deturneze atenția de la abuzurile grave săvârșite împotriva unei fete de 18 ani”, se arată în scrisoarea deschisă a ONG-ului către Mocanu Elena Simona, prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

ONG-ul îl acuză pe Marian Godină „că dă și verdicte clare în cauza penală aflată în curs, verdicte prin care stabileşte că tânăra în cauză a furat şi că bătaia primită nu e foarte gravă”.

„Un reprezentant al MAI discreditează şi diminuează public violenţa împotriva femeilor, misiune pentru care ONG-ul nostru militează la nivel naţional şi european. Reprezentantul MAI a menţionat şi că a avut acces la filmările făcute în incinta magazinului Carrefour. Ulterior, acesta a şi distribuit două filmări pe pagina sa de Facebook, filmări ce constituie probe în dosarul penal aflat în faza de urmărire penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov”, mai scrie în postarea ONG-ului.

Răspunsul lui Godină: „Spre deosebire de ele, eu nu am scris nimic fals”

La puțin timp după, Marian Godină a răspuns tot pe Facebook, susținând că nu a avut acces la niciun dosar și nu a făcut nimic ilegal.

„Adică faci niște acuzații fără nicio probă, iar apoi, când ți se demonstrează că minți, sari în sus că de ce se face justiție pe Facebook. Asta după ce au pornit un întreg scandal bazat pe minciuni și manipulări. (…) Spre deosebire de ele, eu nu am scris nimic fals. Filmările nu au fost făcute public de către mine și nu am avut acces la niciun dosar, de aceea stau foarte liniștit în privința asta, căci nu am făcut nimic ilegal”, se arată în mesajul polițistului postat vineri seara pe Facebook.

„Polițist sau nu, am aceleași drepturi de a-mi spune părerea, așa cum au făcut-o și ele zile în șir, manipulând opinia publică prin afirmații false. Eu nu reprezint MAI, asta e pagina mea personală unde am dreptul să îmi exprim opinia, așa cum cred eu. Sau în cazul ăsta legea nu mai e egală pentru toți, așa cum susțin aceste doamne?”, a mai scris Godină.

În urma scandalului, Poliția din Brașov a anunțat că a deschis un dosar de furt, unde se înțelege că e cercetată tânăra de 18 ani, și de „purtare abuzivă”, unde se înțelege că e cercetat angajatul Carrefour.

Totodată, potrivit Carrefour, „agentul de securitate implicat în incident (n.r. – bărbatul tânăr din imagini, cel care o lovește pe fată) nu mai face parte din personalul magazinului”.

