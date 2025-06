Godină: „Cei din vârful politicii au înțeles că lumea s-a săturat de aceiași oameni plantați în funcții pe vecie”

El nu a spus cine din politică i-a propus funcția și nici la ce departament din cadrul MAI. „Se pare că unele persoane de la vârful politicii românești au înțeles, după tot ce s-a întâmplat în societatea noastră, că lumea s-a săturat de aceiași oameni plantați în funcții parcă pe vecie. Au înțeles că e nevoie de oameni noi, nemânjiți, lipsiți de aroganță, care să vină cu un suflu modern și proaspăt și, mai ales, în care societatea să aibă încredere”, a scris Godină pe Facebook.

Și a continuat: „În acest context, vinerea care abia a trecut, am avut o întâlnire cu unul dintre liderii politici, întâlnire în cadrul căreia am fost întrebat dacă aș fi dispus să ocup o funcție de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

Cunoscutul polițist a adăugat că a cerut câteva zile timp de gândire și că astăzi, 3 iunie, a dat răspunsul: „Am luat decizia să nu accept această propunere, dar mă bucur că cineva s-a gândit la mine și sper ca acolo să ajungă un om onest și mult mai bine pregătit decât mine, care să mă facă să fiu și mai împăcat cu hotărârea luată”.

Godină a susținut că nu este confortabil cu laudele care i se aduc, că se simte prost când primește premii, diplome sau invitații și că „m-am temut ca nu cumva să fie o pălărie mult prea mare pentru mine”.

„Încă de când am devenit cunoscut am suferit, și încă sufăr, de sindromul impostorului. Am simțit de multe ori că sunt pus pe un piedestal mult prea mare, de multe ori sunt stânjenit de laudele primite, am simțit de multe ori că nu merit lucrurile bune care mi s-au întâmplat și care încă mi se întâmplă, cele mai multe datorită vouă, celor care mă urmăriți aici”, a explicat el în postare.

Marian Godină este polițist din 2006. El a lucrat aproape 11 ani la Poliția Rutieră Brașov, iar din 2017 a lucrat în Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Singurul post pe care l-ar fi putut ocupa este cel al lui Bogdan Despescu

Contactat de Libertatea pentru precizări suplimentare, Marian Godină nu a dezvăluit numele persoanei „de la vârful politicii românești” cu care a susținut că a vorbit, dar a spus că cel mai probabil domeniul era cel de „ordine publică”.

„Propunerea exact așa a venit. Nici eu nu știu mai multe detalii, unde, exact. Dar câți secretari de stat la MAI sunt? În afară de domnul Arafat și domnul Despescu… Dar nu am vorbit foarte concret și aplicat. Oricum, bănuiesc că era vorba de domeniul de ordine publică”, a spus Godină pentru Libertatea.

Această precizare este importantă, pentru că postul de Secretar de stat pentru ordine și siguranță publică este ocupat de Bogdan Despescu.

Fost șef al Poliției Române în perioada 2015-2018, Bogdan Despescu a fost numit secretar de stat în Ministerul de Interne în noiembrie 2019. Bogdan Despescu ocupă această funcție de aproape 6 ani și este unul dintre cei mai influenți oameni din Poliția Română și din MAI în ultimii 10 ani.