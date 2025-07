„A pornit centrala de la Cernavodă la mine acasă. Am 12 kw de panouri, acumulatori de 15 kw și o stație de încărcare pentru mașină electrică. Mașină electrică nu am, dar e bine că am stația. Băieții de la Edisson Industries au lucrat foarte profesionist, după cum se vede și în poză, așa că ieri, când încă era soare, am putut lăsa jos siguranța contorului și să mă bucur de energia de la soare”, a scris el pe Facebook.

„Mă aștept ca toată vara să nu am consum din rețea, poate foarte rar și puțin, pentru că am o capacitate de a produce destul de supradimensionată pentru cât am eu nevoie. Azi noapte casa a consumat cam 20% din baterii. Următorii pași: boiler electric, mașină electrică. La ora asta, sistemul produce 3143 w, iar casa consumă 683 w. Trebuie să învăț să renunț la prosul obicei de a mai stinge becurile și televizoarele”, a adăugat el.

Godină a anunțat încă din 16 iunie că vrea să își monteze panouri solare. „În ultima vreme sunt tot mai interesat de montarea unor panouri fotovoltaice pe acoperiș, așa că am început să citesc despre ele. Părerile sunt împărțite, unii zic că merită, alții că nu scoți banii pe ele într-o viață de om, mai ales dacă nu ai un consum de electricitate mare”, a scris el luna trecută.

Marian Godină este polițist din 2006. El a lucrat aproape 11 ani la Poliția Rutieră Brașov, iar din 2017 a lucrat în Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Panourile solare sunt dispozitive care transformă energia luminii solare în energie electrică sau termică. Există două tipuri:

p anouri fotovoltaice – convertesc direct lumina soarelui în electricitate, folosind celule din siliciu care generează curent electric când sunt expuse la radiația solară. Sunt folosite pentru alimentarea locuințelor, a rețelelor electrice sau a dispozitivelor izolate.

– convertesc direct lumina soarelui în electricitate, folosind celule din siliciu care generează curent electric când sunt expuse la radiația solară. Sunt folosite pentru alimentarea locuințelor, a rețelelor electrice sau a dispozitivelor izolate. panouri solare termice — folosesc energia soarelui pentru a încălzi un lichid (apă sau antigel) care circulă prin conducte și transferă căldura către un rezervor de apă caldă. Sunt folosite mai ales pentru încălzirea apei menajere sau a piscinelor.