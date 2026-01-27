Deputatul PNL spune, într-o postare pe Facebook, că există o promisiune de vânzare-cumpărare, legalizată la notar, însă până la transferul efectiv al dreptului de proprietate, locuinţa nu poate fi declarată ca bun personal.

„Din păcate, un eveniment neplăcut – spargerea imobilului în care locuiesc – a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale şi insinuări fără bază. Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparţine şi, tocmai de aceea, nu figurează în declaraţia mea de avere”, a scris Marilen Pirtea, pe pagina sa de Facebook.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara susține că acesta este un fapt simplu, verificabil şi perfect legal.

„Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, precizează Marilen Pirtea.

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, pierderile fiind estimate la aproximativ jumătate de milion de euro. Printre victime se numără rectorul Marilen Pirtea, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, şi manageri de spitale.

Anchetatorii din Timișoara au spus că locuinţele nu aveau alarme sau camere de supraveghere, ceea ce a facilitat accesul infractorilor.

Poliția din Timișoara a prelevat probe de pe camerele de supraveghere și continuă ancheta pentru identificarea suspecților și recuperarea bunurilor sustrase.

