Incidentele au avut loc în localitatea Dumbrăvița din Timiș, în absența proprietarilor. Prejudiciul creat de hoți după aceste spargeri s-ar apropia de jumătate de milion de euro, potrivit surselor News.ro.

Marilen Pirtea activează în învățământ, dar și în politică. Foto: Facebook

„La data de 24.01.2026, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Ghiroda au fost sesizaţi de către doi bărbaţi cu privire la faptul că din locuinţele acestora situate în localitatea Dumbrăviţa persoane necunoscute ar fi sustras o sumă de bani şi mai multe bunuri. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situaţiei de fapt, identificării şi depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

Anchetatorii din Timișoara au spus că locuinţele nu aveau alarme sau camere de supraveghere, ceea ce a facilitat accesul infractorilor.

Din casa managerului de spital din Timișoara Cristian Oancea, hoții au furat bijuterii și ceasuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 30.000 de euro.

Într-o declarație pentru publicația locală, acesta a menționat că va lăsa autoritățile să investigheze cazul: „Voi lăsa ancheta să își desfășoare cursul firesc”.

În ceea ce privește locuința rectorului Marilen Pirtea, care este și deputat PNL, acesta a declarat că „deranjul a fost mai mare” și a subliniat că nu păstrează bani sau obiecte de valoare în casă.

Poliția din Timișoara a prelevat probe de pe camerele de supraveghere și continuă ancheta pentru identificarea suspecților și recuperarea bunurilor sustrase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE