„Am făcut COVID, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment in memoriam Lucian Avramescu, o lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo.

E mai ușor decât prima oară, dar e COVID. N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată. M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment”, a mărturisit Marina Almășan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În Egipt urma să meargă Marina Almășan, însă nu a mai putut părăsi România. A rămas acasă, în izolare, pentru a se vindeca. „Am fost diagnosticată cu o zi înante de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo”, a adăugat vedeta TV.

Prima dată, Marina Almășan a fost infectată cu COVID-19 în luna martie a anului trecut. Atunci, vedeta a avut febră și au durut-o toate oasele. Ulterior, ea a susținut că deși are un stil de viață sănătos, că face sport, infectarea cu COVID-19 a afectat-o destul de tare.

Recomandări Reacțiile polițiștilor după ce au văzut intervenția în cazul lui Alexandru Găzdac, împușcat de 6 ori. „A tras ca la nuntă” vs „Nu suntem roboți”

„Nu mă întrebați cum l-am luat. De unde. De la cine. Sunt unul din cei mai corecți purtători de mască, «spălători» de mâini și «păstrători» de distanțare fizică, în plus, sunt un om sănătos, care se hrănește corect, doarme bine, face sport și are o atitudine pozitivă. Și totuși… fix de Ziua femeii, când Evele lumii primeau flori, parfumuri și declarații de iubire, mie mi-a pătruns în viață… COVID-ul.

Mai întâi cu o durere atroce de coloană, însoțită de o febră moderată și o discretă tuse de genul celor pe care le dobândești, de regulă, atunci când ieși dezbrăcat, în frig. Ieșisem și eu, cu câteva zile în urmă, de aceea gândirii mele pozitive nu i-a fost greu să-i aplice stării mele un diagnostic nevinovat: bronșită”, a scris Marina Almășan pe site-ul femeide10.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unei românce care lucrează în Norvegia. Ce salariu are acum Ștefania. Bucureșteanca s-a angajat la un hotel

Playtech.ro ȘOC! Cât costă o noapte de cazare în pensiunile Andreei Esca de la Porumbacu de Sus. Suma e URIAȘĂ!

Observatornews.ro Rudele lui Eugen Sabău povestesc cum a decurs procedura de eutanasiere. Cumnatul i-a stat alături până în ultima clipă

HOROSCOP Horoscop 25 august 2022. Racii au parte de cam mult foc și prea puțină emoție și se descurcă mai greu în astfel de contexte

Știrileprotv.ro Primele declarații ale lui Dani Mocanu după decizia judecătorilor: 'Mii de mulțumiri instanței că a judecat correct'

FANATIK.RO Ce rochie de mireasă va purta iubita lui George Simion. Viitoarea soție a liderului AUR a oferit detalii: „E făcută la comandă”

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”