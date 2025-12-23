Navele din clasa Trump „vor ajuta la menținerea supremației militare americane (în lume – n.r.), la revitalizarea industriei americane de construcții navale și la inspirarea fricii în rândul dușmanilor Americii”, a declarat președintele american în fața unei machete expuse în biblioteca reședinței sale Mar-a-Lago, în statul Florida.

Faza inițială prevede construcția a două astfel de nave, care vor fi urmate rapid de altele opt. Potrivit lui Trump, proiectul va fi extins până la 20-25 de nave pentru a forma la final o „Flotă de Aur”. Prima dintre navele de război din clasa Trump va fi botezată USS Defiant.

Secretarul Marinei americane, omul de afaceri John Phelan, a spus la rândul lui că navele de război din clasa Trump vor avea „un tonaj şi o putere de foc mai mari decât oricând în istorie”, iar componentele acestora vor fi construite în fiecare din 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. Aceste nave vor transporta şi rachete de croazieră cu capacități nucleare, a subliniat oficialul militar american de rang înalt.

Pe lângă noua clasă de nave de război, „Flota de Aur” prevede o creştere a numărului de alte tipuri de nave militare, inclusiv o clasă de fregate mai mici şi mai agile decât cele actuale.

Obișnuit să-și pună numele și amprenta peste tot, Donald Trump a dezvăluit că se va implica activ în proiectarea viitoarelor nave. „Marina Militară a Statelor Unite va conduce proiectarea acestor nave împreună cu mine, deoarece sunt o persoană foarte estetică”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Însoțit de secretarul apărării Pete Hegseth şi secretarul de stat Marco Rubio, care deține și postul de consilier pentru securitate națională, Trump a oferit și alte detalii legate de înzestrarea viitoarelor nave, cum ar fi arme hipersonice, tunuri electrice şi „cele mai sofisticate lasere din lume”.

Fiecare navă va cântări între 30.000 şi 40.000 de tone şi va fi construită în Statele Unite. „Vor fi controlate în mare parte de inteligenţa artificială”, a adăugat președintele american. „Ne imaginăm că aceste nave vor fi primele dintr-o clasă cu totul nouă de nave care vor fi produse în anii următori”, a insistat el.

Donald Trump a anunțat totodată un program de modernizare a portavioanelor americane, ca parte a „Flotei de Aur”.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite s-a plâns anterior de aspectul unor nave militare americane. „Nu sunt fan al navelor pe care le construiţi. Sunt o persoană foarte estetică şi nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiţi”, a declarat Donald Trump la începutul acestui an în faţa unui grup de ofiţeri reuniţi la Quantico, în statul Virginia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE