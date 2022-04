Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obţinut 41,45 la sută din voturi totale valabil exprimate. În Paris, Macron a avut un scor de 81,5%, iar Le Pen, 14,9%. Însă la Moscova, candidata extremei dreapta a ieșit victorioasă.

Ambasadorul permanent al Ucrainei la Națiunile Unite, Serghei Kisliția, a publicat pe contul oficial de Twitter o fotografie cu informarea trimisă de Consulatul General al Franeție la Moscova și în care e făcut rezumatul scrutinului de duminică.

Le Pen wins elections with 58.32% while Macron gets 41.68% … in Moscow, informs the French Consulate General there … Surprisingly? pic.twitter.com/pduxz4IACW