Fiul lui Gino Iorgulescu, Mario Iorgulescu, a fost dat în urmărire generală din cauza accidentului mortal provocat în septembrie 2019. El este acuzat că a ucis un tânăr de 24 de ani într-un accident de mașină. În momentul impactului cu autoturismul marca Audi condus de tânărul decedat, Iorgulescu jr. avea o concentrație de 1,96 g/l alcool pur în sânge la prima analiză și de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare.

La două săptămâni de la accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de familie în Italia, de unde nu s-a mai întors. Pe numele lui Mario Iorgulescu există un mandat de arestare și pentru alt caz. În 2021, fiul președintelui LPF a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, loviri și alte violențe.

În vârstă de 27 de ani, Mario susține că e internat de atunci într-o clinică din Italia și că nu toate deciziile legate de el sunt luate de tatăl lui, Gino Iorgulescu, numit tutore legal.

Mario a făcut recent declarații pentru Antena Stars.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist. Nu mai suportam să stau aşa, în situaţia respectivă, în clinică.

Mi-am făcut un cont de instagram, am dat de Bianca pe acel cont şi i-am scris şi am reluat legătura. Da, mult mai serioasă! Acum 8 ani când a fost cu mine, a plecat de la mine de la Snagov să se întâlnească cu Steliano Filip şi m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se vadă cu el, iar eu am întrebat-o dacă chem şoferul sau îşi cheamă un taxi.

Pentru mine, Bianca era doar o altă fată din anturajul meu şi nu observam semnele pe care le dădea ea, că ea chiar este îndrăgostită de mine”, a spus Mario Iorgulescu, pentru Antena Stars.

„Sunt dispus să am grijă şi de ea şi de copilul pe care îl are cu Steliano. Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca! Am ajuns la o vârstă în care m-am săturat să petrec, să mă distrez şi să îmi bat joc, să umblu din floare în floare, pentru că asta am făcut toată viaţa şi nu mai este cazul!”, a mai spus el.

Întrebat cum va reuși să se vadă cu Bianca, el a răspuns: „Foarte greu! Este un hop pe care trebuie să ni-l asumăm amândoi şi să trecem peste împreună! Când este momentul potrivit să ne vedem, ne vedem.”

Bianca Marina a fost căsătorită cu Steliano Filip. Cei doi am împreună o fetiță.

„Eu îl cunosc pe Mario de aproape 10 ani. Ne-am plăcut și am vorbit o perioadă, după care am rămas în relații bune. În prezent, vorbim și încerc să-i fiu alături, chiar dacă el este în acea clinică.

Sunt aproape de el cum pot, însă mai important decât ceea ce se întâmplă între noi este starea lui de sănătate și să treacă peste problemele pe care, din păcate, le are în prezent. Cred în el și știu că are forța, în timp, să poată depăși ceea ce s-a întâmplat. Un lucru important pentru el în aceste momente este liniștea”, a spus Bianca, potrivit Cancan.

