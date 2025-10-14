Majorarea TVA s-a reflectat „într-o foarte mare măsură“ în preţurile de consum

Conform Băncii Naționale a României (BNR), majorarea TVA de la 9% la 11% pentru alimente și de la 19% la 21% pentru bunuri nealimentare s-a reflectat „într-o foarte mare măsură“ în preţurile de consum.

Mugur Isărescu a atras recent atenția că inflația a urcat din nou, în august atingând aproape 10%, mult peste estimările anterioare.

„Evoluţia reflectă transferarea într-o foarte mare măsură a majorării cotelor de TVA asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienţei cererii pe anumite segmente şi al nivelului crescut al aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt“, se arată în comunicatul BNR.

Cifrele care arată amploarea fenomenului

– Iunie 2025: inflație 5,66%;

– Iulie 2025: inflație 7,84%;

– August 2025: inflație 10%.

Totodată, pe lângă efectul direct al creșterii TVA, BNR menționează și influențe suplimentare moderate venite din scumpirea mărfurilor agroalimentare, din creşterea costurilor salariale şi din efectele indirecte ale preţurilor mai mari la energie şi combustibili.

Teama economiștilor

De asemenea, mulți economiști se tem de scăderea consumului care duce în principiu și la o scădere a veniturilor colectate din TVA.

Banca Mondială avertizează că România se numără printre economiile europene care vor înregistra cele mai ample corecții ale consumului privat în 2025. Contextul economic actual, caracterizat de inflație ridicată și taxe majorate, determină românii să-și reducă cheltuielile și să-și ajusteze bugetele.

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, care este barometrul pentru consumul privat, a crescut cu 2,1% în august 2025 față de august 2024, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. În iulie, consumul creștea cu 3,5%. Mai precis, achiziția de bunuri și servicii s-a prăbușit în august, față de iulie.

„Consumatorul român plăteşte nota de plată a deciziilor fiscale“

Totodată, pentru oamenii deja afectați de scumpirile din ultimii ani, liberalizarea prețurilor la energie și de piața muncii tot mai tensionată, valul de taxe reprezintă o presiune în plus.

„Consumatorul român plăteşte nota de plată a deciziilor fiscale“, spun economiştii, care avertizează că menţinerea acestui trend va frâna creşterea economică şi va adânci decalajele sociale.

