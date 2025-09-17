Femeile, mai afectate decât bărbații

În 2024, 6,4% dintre persoanele din UE se confruntau cu privațiuni materiale și sociale severe, ceea ce indică o ușoară scădere față de 2023 (6,8%).

Tinerii sub 18 ani au fost cei mai afectați de privațiuni materiale și sociale severe (7,9%), urmați de cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani (6,4%) și cei de 65 de ani și peste (5,1%).

Femeile au avut rate mai mari de privațiuni materiale și sociale severe decât bărbații (6,6% comparativ cu 6,2%). Acest model de rate mai mari pentru femei a fost consistent în toate grupele de vârstă observate, cu excepția celor sub 18 ani.

Sărăcia severă este definită ca incapacitatea de a face față cheltuielilor neprevăzute, de a încălzi locuința în mod adecvat, de a consuma o masă cu carne sau echivalentul proteic vegetarian o dată la două zile și de a participa la un minimum de activități sociale.

Muncesc, dar nu reușesc să se desprindă de părinți

Peste jumătate dintre tinerii români au nevoie de sprijin financiar de la familie ca să supraviețuiască, iar unu din patru studenți muncește în paralel cu facultatea. Sărăcia, costul vieții și lipsa perspectivelor îi fac pe mulți să se simtă triști, fără speranță și izolați.

Deși România are o economie în creștere și șomaj general scăzut (5,7%), realitatea e alta pentru cei sub 35 de ani. Rata șomajului la tineri este de 26,3%, aproape dublă față de media europeană.

„Tinerii români sunt printre cei mai vulnerabili din Europa: muncesc mult, dar rămân dependenți de familie”, se arată în raportul realizat de Secours Populaire Français și Ipsos.

56% dintre tinerii chestionați spun că au nevoie de bani de la părinți, 30% au apelat la ONG-uri pentru sprijin de bază, iar aproape 1 din 3 declară că rareori reușesc să facă față problemelor.







