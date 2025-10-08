Marius Keseri s-a stins din viață la 60 de ani. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a anunțat formația într-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook.

Marius Keseri, baterist în trupa Direcția 5

Până la acest moment, membrii trupei nu au făcut alte declarații despre Marius Keseri, care timp de 30 de ani a fost baterist la Direcția 5.

Anunțul i-a întristat pe fanii trupei, care au reacționat pe Facebook: „Offff, ce veste tristă!!! Îmi pare tare, tare rău!!! Dumnezeu să-l odihnească!!!”, „Ce veste tristă, ce pierdere!! Mulțumim, Marius! Odihnă veșnică!!”, „Mare pierdere! Sincere regrete! Condoleanțe!”.

Cariera lui Marius Keseri

Născut în martie 1965, Marius Keseri a fost toboșarul trupei Direcția 5, formația care a luat naștere în 1991. Cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Tete”, el a făcut parte din trupă timp de trei decenii, contribuind la succesul unor piese devenite emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Marius Keseri colaborase cu mai multe trupe printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște.