Ce a discutat Marius Lazurca la Comandamentul militar al NATO

Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, a avut o întâlnire strategică la Cartierul General NATO cu Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în Departamentul de Război al SUA. În cadrul discuțiilor, Lazurca a prezentat poziția oficială a României cu privire la prezența militară americană în Europa, conform mandatului oferit de președintele Nicușor Dan.

„Am încheiat vizita la Cartierul General NATO cu o întâlnire cu Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în Departamentul de Război al SUA. La instrucțiunile Președintelui @NicusorDanRO, am transmis poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa: un document interinstituțional, elaborat sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale, la redactarea căruia ministrul Radu Miruță, secretarul de stat Sorin Moldovan și echipa lor au avut o contribuție esențială”, a scris diplomatul român pe platforma X.

Secretarul american Elbridge Colby a acceptat invitația în România

Elbridge Colby a apreciat abordarea deschisă și a acceptat invitația de a vizita România, consolidând astfel dialogul început anterior la Washington.



„O întâlnire excelentă: deschisă, directă, cu o înțelegere profundă a mizelor. România nu a venit cu o cerere.



A venit cu o poziție, elaborată acasă și transmisă la nivelul potrivit. Mulțumesc Statelor Unite și, personal, subsecretarului Colby pentru deschidere și pentru seriozitatea acestui dialog. A început la Washington. Şi continuă, fiindcă subsecretarul Colby a acceptat invitația de a vizita România”, a mai scris Marius Lazurca în mediul online.

My visit to NATO Headquarters closed with a meeting with Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby (@USWPColby).



On the instructions of President @NicusorDanRO, I delivered Romania's national position on U.S. force posture in Europe. It is an interagency document,… pic.twitter.com/2iNcHBDD6b — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 27, 2026

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, trimis de Nicușor Dan la Comandamentul militar al NATO

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a participat la o reuniune a Comandamentului militar NATO de la Bruxelles, unde a discutat cu oficiali americani și aliați despre securitatea în regiunea Mării Negre.

„Potrivit instrucţiunilor preşedintelui Nicuşor Dan, voi avea discuţii, în această săptămână, cu oficiali ai SUA şi aliaţi la Bruxelles şi la SHAPE, după misiunea mea la Washington. Preşedintele Donald Trump are dreptate – fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină”, a transmis Lazurca, într-o postare pe X, înainte de începerea discuțiilor.

SHAPE, acronimul pentru „Supreme Headquarters Allied Powers Europe”, este comandamentul strategic al NATO din Europa.

La acel moment, Lazurca a subliniat că România este pregătită să își intensifice eforturile alături de partenerii NATO: „Sub conducerea preşedintelui Dan, România face exact acest lucru – se oferă să facă mai mult şi mai repede alături de SUA şi aliaţii noştri pentru a proteja poporul român, pentru a opri răspândirea războiului şi pentru a ajuta la încheierea acestuia”.