„În urma unei evaluări riguroase a tuturor sesizărilor primite, Comisia de Etică a SNSPA nu a identificat probe incontestabile care să poată demonstra, în mod indubitabil, vinovăția domnului Marius Pieleanu. Având în vedere că acuzațiile nu au putut fi confirmate, Comisia de Etică a dispus încheierea procedurilor aferente acestui caz. Prin probe incontestabile, Comisia de Etica are în vedere existența unor martori, dovezi audio-video sau alte mijloace de probă, care, prin coroborare cu mărturiile directe ale petentelor, să înfrângă prezumpția de nevinovăție a persoanei acuzate”, a transmis instituția condusă de Remus Pricopie luni, 17 februarie, după 6 luni de la demararea anchetei.

SNSPA a adăugat: „Comisia de Etică își rezervă dreptul de a reevalua cazul în eventualitatea apariției de noi probe relevante”. Decizia poate fi contestată la Comisia Naţională de Etică a Managementului Universitar.

Marius Pieleanu, al doilea profesor din SNSPA acuzat de hărțuire după Alfred Bulai

La finalul lunii iulie 2024, Alfred Bulai, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA, a fost primul profesor acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele.

La scurt timp, fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea. Ulterior, au apărut și alte mărturii ale unor foste studente, care susțineau că le-a abuzat.

Pieleanu nu a negat acuzațiile, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”.

„Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut deținătorul casei de sondare Avangarde pe 30 iulie 2024.

