„Au început să tragă ca-n codru, ca-n Vestul Sălbatic. Peste 60 de focuri de armă cred că au fost trase. Foarte mulţi, 20-25, cu tot cu femei, au început să tragă în noi cu arme. 6-7 inși trăgeau cu armele. Am venit, mi-a dat cu sabia în cap şi în timpul ăsta îmi spunea: V-am spus că vă omor”, a spus unul dintre răniți.

Scandalul de la Urziceni la care au participat zeci de persoane din două clanuri rivale a alertat autoritățile. Anchetatorii spun că cele două familii rivale se urăsc atât de mult, încât se tem de o răzbunare acum.

În Slobozia, primarul a dat ordin ca membrii clanurilor să nu fie scăpați din ochi. Poliția locală îi supraveghează cu drone.

„Neavând suficiente resurse financiare pentru a plăti doar salarii ne-am gândit că trebuie să stimulăm această direcție de dezvoltare tehnologică. Un asemenea sistem va completa mașinile care sunt în stradă și patrulele de poliție”, a declarat Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia.

Cinci persoane suspecte în dubla crimă de la Urziceni au fost prinse, luni, la Brașov. În urma celor 15 percheziții efectuate de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au fost depistate 5 persoane și conduse la parchet, pentru audieri.

De asemenea, anchetatorii au precizat că în cadrul activităților derulate în Brașov au fost depistate alte 9 persoane, care au fost conduse la sediul unității de parchet, pentru audieri.

Interlopii căutați după conflictul sângeros de la Urziceni s-au filmat în maşină în drum spre locul unde urma să aibă loc măcelul în care doi oameni și-au pierdut viața.

„Unde sunteți? Ieșiți bă! Noi am făcut fapte toată viața. Suntem pregătiți să murim sau să luăm 25 de ani”, strigă suspecții de la geamul mașinii.

Filmul măcelului

Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci rănite sâmbătă, la Urziceni, în urma unui conflict violent între două familii de romi, desfășurat pe stradă, unde s-au folosit bâte, iar atacatorii înarmați au fugit, fiind căutați de poliție, care a instituit filtre rutiere în Prahova, Ialomița, Călărași și București.

„La data de 8 februarie, în jurul orei 1:00, polițiștii din Urziceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că a izbucnit un scandal între mai multe persoane, în municipiul Urziceni.

La fața locului au fost trimise mai multe echipe operative de ordine publică, rutieră și investigații criminale, conflictul fiind aplanat în cel mai scurt timp”, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

Potrivit Poliției Urziceni, o familie de romi din Puchenii Mari, județul Prahova, s-a deplasat la Urziceni, unde a agresat membrii altei familii, iar în urma incidentului au fost instituite controale rutiere în Ialomița și zonele învecinate.



