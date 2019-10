De Ana Hațeg,

Țeicu mărturisește că a sperat într-o minune, așa cum a fost cazul cu Gabriel Cotabiță. ”E un moment foarte greu, nu-mi vine să cred. Toți am sperat că se va întâmpla o minune, așa cum s-a întâmplat și cu Gabi Cotabiță. Ne știam de când eram colegi, de foarte mult timp”, a declarat compozitorul.

”Am cântat împreună, el a fost solistul nostru. Ne-am dat seama de ce talent are, mergea prin toate țările, era cap de afiș. Era ca un vulcan, compunea aproape zilnic. Foarte, foarte talentat. Am cântat împreună mulți ani de zile în țară și în străinătate, am fost în multe emisiuni împreună. Mie nu-mi vine să cred. Mi-e atât de greu. S-a rupt o bucată din mine, din toată tinerețea mea, toată cariera mea”, a mai spus Marius Țeicu la Antena 3.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

Citeşte şi:

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 ani. Era internat în spital de aproape 6 luni

Mihai Constantinescu a debutat în corul de copii al Radiodifuziunii Române. Când a lansat primele melodii din carieră

Povestea trio-ului de aur, care a bucurat ani de zile revelioanele românilor: Marius, Olimpia și Mihai

Un șlagăr al lui Mihai Constantinescu a fost cenzurat de comuniști! ”Adică aia e casa pe care o construiește tovarășul Ceaușescu?”

Declarație de dragoste sfâșietoare a soției lui Mihai Constantinescu după moartea acestuia: ”Drum lin îngerul meu!”

Ultima apariție în public a lui Mihai Constantinescu, cu o saptămână înainte de a fi internat. Se simțea bine, a cântat și a primit o diplomă

„O lume minunată”, piesa care l-a consacrat pe Mihai Constantinescu. Lansată, în 1979, melodia a fost compusă în doar 30 de minute

Mesaj emoționant de la fostul ministru de Interne, Carmen Dan, după moartea lui Mihai Constantinescu: ”Vom iubi, în continuare, maestre, și câinii vagabonzi!”

GSP.RO Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie. O zodie va avea parte de reușite