Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți că selecția viitorului șef al Alianței Nord-Atlantice este foarte aproape, iar Mark Rutte este un candidat puternic pentru a-i fi succesor.

„Odată cu anunțul premierului Viktor Orban, cred că este evident că suntem foarte aproape de o concluzie (…) pentru selectarea viitorului secretar general și cred că este o veste bună”, a declarat el reporterilor, lăudându-l în același timp pe Rutte, vorbind la o conferință de presă alături de secretarul de stat american Antony Blinken la Washington.

„Are multă experiență ca prim-ministru. Este un prieten apropiat și un coleg și, prin urmare, cred cu tărie că, foarte curând, alianța va decide asupra succesorului meu. Și asta va fi bine pentru noi toți, pentru NATO și, de asemenea, pentru mine”, a mai spus actualul șef al NATO.

Declarațiile lui Stoltenberg vin la puţin timp după ce Slovacia și Ungaria au anunțat că-l susțin pe Rutte la șefia NATO. Doar România se opune în continuare în mod oficial candidaturii lui Rutte, în contextul în care preşedintele Iohannis candidează pentru acelaşi post.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis oficial că îl va susține pe Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. Într-o postare pe X (ex-Twitter), în care publică și o poză alături de fostul premier olandez, Viktor Orban anunță că „Ungaria e pregătită să susțină candidatura premierului Rutte”.

