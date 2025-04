Rutte a postat pe platforma socială X o imagine din timpul vizitei în Odesa, în care îi strânge mâna președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Poporul ucrainean a îndurat atât de multe – nu în ultimul rând atacul Rusiei din Duminica Floriilor asupra orașului Sumî. Sprijinul NATO este de neclintit. Vom continua să ajutăm Ucraina, astfel încât să se poată apăra astăzi și să descurajeze agresiunile viitoare, asigurând o pace justă și durabilă”, se arată în mesajul care însoțește fotografia.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraines people have endured so much - not least Russias Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 15, 2025

Și Volodimir Zelenski a făcut publice imagini din timpul vizitei efectuate de Mark Rutte în Ucraina. Șeful NATO și liderul de la Kiev au mers într-un spital „unde apărătorii ucraineni se recuperează” și au stat de vorbă cu unii dintre soldați.

Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we visited a hospital where Ukrainian defenders are recovering from their wounds.



We spoke with our warriors. I presented state awards to our defenders. I am grateful to our guys for their strength, resilience, and for protecting our people.… pic.twitter.com/cd5qT86H47 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2025

„Le sunt recunoscător băieților noștri pentru puterea și rezistența lor și pentru că ne protejează poporul”, a mai precizat președintele ucrainean în postarea de pe X.

Separat, președintele ucrainean a discutat cu Rutte și despre nevoia „acută” a țării de sisteme de apărare aeriană și rachete, relatează AFP, conform The Guardian.

Amintim că un nou atac rusesc a lovit regiunea Odesa din Ucraina în noaptea de 14 aprilie, provocând incendii și rănirea a opt persoane. Printre țintele vizate s-a numărat și un spital, grav avariat în urma loviturilor.

Referitor la atacul sângeros lansat de ruși în Duminica Floriilor asupra centrului orașului Sumî, numărul morților a crescut la 35.

Tot astăzi, Rusia a lansat o amenințare fără precedent la adresa țărilor NATO. În cazul unei agresiuni a Alianței Nord-Atlantice împotriva țării, daunele vor fi suportate de întregul bloc.

