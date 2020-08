”Eu lucrez în Cipru. Am văzut filmul îngrozitor în noaptea de vineri spre sâmbătă, 22 spre 23 august, la ora 1.55. Fusese live în urmă cu 38 de minute. Am înghețat! Am încercat să-l sun, dar n-a răspuns”, a poveștit, șocat, fratele sinucigașului.

”Am contactat-o pe mătușa mea, să aflu numărul de la Poliția Bârlad. Am reușit să sun la 2:20. Am anunțat sinuciderea și am solicitat prezența poliției și a unui echipaj de Ambulanță. Când au ajuns acolo, nu se mai putea face nimic”, a declarat el pentru Libertatea.

Fusese a treia persoană care a văzut clipul groaznic

Fratele îndurerat spune că a fost a treia persoană care a văzut înregistrarea traumatizantă: ”Poate dacă ceilalți doi care o vizionaseră alertau autoritățile, fratele meu ar fi fost salvat”.

El crede că fratele său a intrat în depresie în urmă cu o săptămână, după ce a fost părăsit de femeia cu care trăia: ”Erau în concubinaj, fără acte, de vreo șase ani. Femeia a plecat în Italia, fără să-i spună. El căzut în depresie. A fost slab! Băiatul lor de trei ani a rămas la el, prin hotărâre judecătoarească. Când a avut loc nenorocirea, cel mic dormea!”.

Cei doi mai aveau o fetiță de cinci ani, încredințată mamei.

Am plecat din cauza lui. Mereu mă amenința. N-o mai băgați că din cauza mea s-a întâmplat, că vă bate Dumnezeu! Mesaj al femeii cu care trăia bărbatul din Bârlad, pe site-ul vremeanoua.ro;

Întors de urgență în țară, Dragoș se ocupă de înmormântare. Aceasta va avea loc vineri, la Bârlad.





