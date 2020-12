Mărturia lui Morel Bolea, gurul de la Iași acuzat de abuzuri. „Toate întrebările astea sunt ciudate, sunt noutăți pentru mine”

Morel Bolea a spus pentru ziar că a terminat Facultatea de Filosofie de la Iași, că a făcut un curs de „formator de formatori, adică profesor pentru profesioniști” la Washington DC.

Că este conte de Manfredonia, pentru că are sânge de nobil și că este expert internațional pe trafic de persoane, lucrând cu Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

„Din 90 până-n 2005-2006 am fost pe prima pagină a ziarelor”



„Nu mă interesează să ies în față. Din 90 până-n 2005-2006 am fost pe prima pagină a ziarelor, și la emisiuni, și la radio… M-am plictisit la un moment dat, nu mă interesează. Știi cum e, mergi pe stradă, te salută toată lumea, apelează toți la tine, nu știu dacă pățești treaba asta, eu o pățeam. Așa că m-am retras din viața publică și din 2007 am lucrat pe proiecte internaționale. Eu, ca președinte, am un rol onorific, ca președinte prezidez”, spune mentorul.



Morel Bolea

Marea realizare a celor de la Eurodemos, pe care Morel Bolea a repetat-o de câte ori a avut ocazia, este că au introdus în standardul ocupațional meseria de manechin și organizator spectacol. Din punctul de vedere al lui Morel Bolea, acest fapt a contribuit masiv la lupta împotriva traficului de persoane.



În urma acestui proiect, Morel Bolea susține că organizațiile Kasta Morrely și Eurodemos au devenit „exemple de bună practică la nivel european”.



A insistat să spună că Eurodemos și Kasta Morrely sunt două entități separate, ceea ce este adevărat din punct de vedere legal, însă sursele ziarului susțin că organizațiile sunt formate din aceiași oameni și conduse de același guru.



Morel Bolea afirmă că numele Kasta Morrely a fost găsit prin puterea magiei, cu un instrument numit „hansă” folosit de un voluntar „infoenergetician”, căruia i se spune Scândurică.



Colaboratoarele de la fundații, pe bază de voluntariat



Mentorul recunoaște că pentru munca lor colegele lui nu sunt plătite. „Fără spiritul de voluntar nu poți să realizezi nimic, odată ce apar banii sau interesele totul se duce râpă”, spune Morel Bolea.

Fetele muncesc aproape încontinuu, 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica, dar dacă au cea mai mică nevoie trebuie să se milogească în fața lui, afirmă ele.

„Hai, domne, astea sunt întrebări foarte drăguțe”

– Domnule Bolea, ați spus vreodată cuiva că familia respectivei persoane o ține în pătura inferioară a societății?

– O prostie. Doamne ferește! Cum poți să spui așa ceva? Familia e sacră. Nu poți să spui așa ceva. E chiar interesantă întrebarea.

– Ați spus vreodată că bărbații sunt poligami și femeile monogame?

– Omule, în cadrul unui curs internațional de training s-a pus această problemă, s-a explicat de către un specialist natura poligamă a bărbatului și natura monogamă a femeii. Dar asta e de notorietate, citește ginecologia și ai să vezi. Am citit și eu, m-am documentat mai bine și avea dreptate omul.

Zicea că bărbații strică musculatura vaginală, deformează corpul și atacă creierul. Nu ne-a învățat nimeni despre lucrurile astea, nu știam mai bine, tot ce spunea suna ca și cum ar fi adevărat. Părea că doar el poate să facă chestii pe care alți bărbați nu pot să le facă.

Mărturia victimei *Diana:

– Ați spus vreodată că bărbații strică musculatura vaginală, că deformează corpul și atacă creierul?

– Hai, domne, astea sunt întrebări foarte drăguțe, hăhăhăhă, hai că ești simpatic. La o așa o întrebare, ce pot să răspund?

– Da sau nu?

– Cum adică bărbații strică musculatura vaginală a femeii? Ce întrebare e asta, răspunde tu? Cum să crezi așa ceva?

Cu o femeie te porți cum ai vrea un bărbat să se poarte cu tine, dacă ai fi femeie. Asta e deviza mea de viață.

– Ați spus vreodată că un bărbat murdărește o femeie, că ar putea să-i cadă dinții din cauza lui sau să putrezească?

– Măi, dacă e un bărbat care are carii pentru că nu se spală pe dinți, da, pentru că cariile se transmit, hăhă. În contextul ăsta am spus-o de multe ori, băi, spală-te pe dinți. Fii un om curat.

Diana a povestit o scenă petrecută la sediul fundației. O fată dezbrăcată stă pe podea sprijinindu-se pe coate și pe genunchi. Plânge. În jurul ei sunt aproximativ zece fete și un bărbat care o biciuiește cu insulte: „curvă!”, „cârpă!”, „zdreanță!”, „jigodie!”, „trădătoare!”. Individul le comandă să se uite în vaginul tinerei dezbrăcate și fetele se conformează.

– Ați adresat vreodată următoarele cuvinte unei colege: zdreanță, trădătoare, gunoi, curvă, ratată?

– Măi, nu sunt lucruri care se spun la o fată. O fată poate să spună la o fată, un bărbat nu poate să o spună. Nu-i firesc. Ăsta e limbaj de fete de o anumită factură. Nu-i limbaj bărbătesc. Știi și tu. Tu vorbești așa cu o fată?

– Eu sunt eu, dumneavoastră sunteți dumneavoastră.

– Nu-ți poți permite, nu ține de limbajul nostru, al sexului bărbătesc, nu sunt elemente care (sic!) să le spună un bărbat.

Zi de zi ne spăla pe creier cu asta: o să ajungem să sugem p… pe sub mese să ne dea cineva un job de sclav, nimeni nu o să ne valorizeze, bărbații o să ne rupă în bucăți, o să ne distrugă, o să șteargă pe jos cu noi. (…) Mesajul lui era: «dacă plecați de aici, muriți».

Diana:

– Ați spus vreodată „o să ajungeți să sugeți p*** pe sub mese ca să vă dea cineva un job de sclav”?

– Măi, nu prea țin minte. Nu e vocabularul meu curent, sunt cuvinte care (sic!) nu le folosesc. Nu le folosesc că nu le folosesc, dar e interesantă situația.

Ești sigur că [motivul din spatele acestor întrebări] nu e o reclamație pentru că Kasta Morrely a primit un proiect Europa Creativă?

„Băi, omule, eu sunt însurat de 30 de ani”



Morel Bolea conduce Eurodemos de 30 de ani. Tot de 30 spune că e însurat

-Ați umilit vreodată o fată sau o femeie?

– Eu am fost crescut de mama. Tata fiind director general și un om cu foarte multă responsabilitate, mama m-a crescut. Eu am fost învățat de la mama și am respectat toată viața și voi respecta toată viața. Cu o femeie te porți cum ai vrea un bărbat să se poarte cu tine dacă ai fi femeie. Asta e deviza mea de viață.

– Ați torturat vreodată pe cineva?

– Asta e o aberație sută la sută. Cine și-ar permite să facă așa ceva? Hai să fim serioși.

Potrivit mărturiilor publicate de Libertatea, mai multe fete susțin că Morel Bolea a abuzat sexual, în repetate rânduri, fete aflate la pubertate, adolescente și femei mature.



– Domnule Bolea, întrețineți relații sexuale cu colegele dumneavoastră?

– Măi, dacă aș face așa ceva, îți spun eu că nu ar mai sta. De atâția ani nu ar mai fi ajuns la performanță, nu ai timp de prostii, dacă îți place performanța, chiar nu ai timp. Plus că pici de neserios.

– Ați întreținut vreodată relații sexuale cu minore?

– Când eram minor, da.

– Nu, după.

– Eee, da. După ce m-am apucat de societate civilă, având în vedere că ești activ, trag toți de tine, nu ai timp de prostii. Nu se face, nu-i normal.

– Ați întreținut vreodată relații sexuale cu o fată de 13 ani?

– Nu.

– De 14 ani, de 16 ani, de 17 ani?

– Nici, nici, nici, hăhă.

– Care este cea mai tânără fată cu care ați întreținut relații sexuale?

– Băi, omule, eu sunt însurat de 30 de ani. Faptul că sunt om politicos, un om amabil, caut să fiu drăguț, politețea poate fi interpretată ca altceva de un om cu probleme psihice.

Ca persoană publică sunt cunoscut. Când sunt invitat la Kasta Morrely Fashion Week normal că oamenii îmi aduc mulțumiri că le-am ajutat la vremea lor și, normal, avem sute de oameni, hăhă, deci sunt cunoscut.



„Manipularea vine de la a umbla cu mâinile”



– Este adevărat că ați lăsat-o pe G.* însărcinată când era minoră?

– Măi, eu știu că nici nu avea prieten. Nu poți să rămâi însărcinată cu Sfântul Duh, decât în anumite situații, hăhă. O țin minte, am văzut-o și eu, o fată înaltă… Nu cred că avea 13 ani, hăhă. Dar cred că 16, 17, 18, habar nu am. Dar minoră nu era, din ce știu. Eu nu aveam nicio treabă pentru că e un copil de la Kasta Morrely.

„Nu mai merge după 50 de ani, astea-s cucuri”



– Considerați că actele sexuale pe care le-ați întreținut au fost consensuale?

– Cum poate să fie altfel? Altfel se cheamă viol, nu există altceva. Asta e infracțiune, mamă, nu se face așa ceva, se pedepsește prin lege.

– Există metode de constrângere sau manipulare.

– Măi, manipulare vine de la a manipula. Manipularea vine de la a umbla cu mâinile, de aici e manipulare, hehehe, dar eu sunt nu meseriaș, nu sunt nici strungar, nici lăcătuș…

– Deci nu folosiți tehnici de manipulare pentru că nu sunteți strungar?

– Pentru că nu am nevoie. Dacă am nevoie să-mi repare cineva ceva, îmi repară ăla care se pricepe.

Te întreba: «vrei să-ți fie bine în viață»? Și tu ziceai «da». Dar nu știai că asta înseamnă că vrei să întreții relații sexuale cu el

*Andreea:

– Ați abuzat sexual vreodată o femeie?

– Băi, acuma, cred că nu mi-e rușine, nu am făcut asta, hăhăhă. Am sufletul curat, mulțumesc lui Dumnezeu. Ce spui tu nu prea coincide cu ce știu eu și ar trebui să știu, nu crezi? Hăhă.

– …

– Nu mai merge după 50 de ani, astea-s cucuri, vârsta-i vârstă, ai să vezi și tu, să dea Dumnezeu să fii sănătos și ai să ajungi și tu la 50 de ani. Dacă eram vreun copil de vreo 20, 30, 40 de ani, da, dar la 50, nu mai ține. După 40 de ani nu mai țin lucrurile astea, ai să vezi și tu, până-n 30 de ani, ești cu sângele dinamic, dar apoi te iau activitățile, familia, copiii…

Nu se leagă, nu merge. Spui că au fost oameni care au fost lângă mine 10-15 ani, deci nu se leagă, cum să fie lângă mine atâția ani și să stea? Deci dacă a stat 10-15 ani e clar că nu avut ce vedea. Ce fel de om stă 10-15 ani lângă cineva care umblă cu prostii?



– Având în vedere că sunteți expert în traficul de persoane, ar trebui să știți cum se creează relația dintre abuzator și victimă, nu? Știți că unei victime poate să-i fie foarte greu să plece de lângă abuzator? Foarte, foarte greu. Mai ales dacă nu are prieteni, dacă nu are familie, dacă nu are independență financiară, cunoașteți aceste lucruri?

– Orice om, dacă nu-i place ceva, spune. Nu era cazul să le știu și eu? Toate întrebările astea sunt ciudate, sunt noutăți pentru mine. E interesant ceea ce-mi spui, fooaarte interesant.

– Organizațiile dumneavoastră nu sunt o sectă, dar funcționează ca o sectă – ce părere aveți despre această afirmație?

– Asta e de pe vremea anilor 90 când orice organizație era sectă. În realitate nu poți să faci, că se prinde oricine, nu merge.

Diana își aduce aminte că unele dintre cele mai traumatizante episoade erau cele în care le obliga să se uite la filme porno extrem de agresive, în care femeia era dezumanizată. „Nu aveam voie să închidem ochii. Plângeam și ne uitam”.



– V-ați uitat împreună cu colegele dumneavoastră la filme porno?

– Măi, eu nu am televizor la sediu.

– Nu doar la TV puteți să vă uitați la filme porno.

– Nici video nu am, că nu se mai poartă.

„Așa se întâmplă, bunicii nu sunt crezuți niciodată”



– De ce nicio fată de la Eurodemos sau Kasta Morrely nu are relații în afara organizațiilor?

– Și feciorul meu are 35 de ani și nu e căsătorit, spre marea mea oftică, dar nu pot să-l silesc eu să se căsătorească. Eu îi interzic feciorului meu să se căsătorească?

– Ați avut vreodată intenția de a le sabota pe colegele dumneavoastră?

– Hahaha, domnul meu, dragul meu tânăr, măi, eu am spus că e voluntariat. Vii când vrei, pleci când vrei, faci ce vrei. Astea sunt cucuri, îți dai seama. Hehe, ce întrebări simpatice, ce informații ai tu, Doamne iartă-mă. Foarte drăguț. Nu am cum să nu mă amuz, atâta timp cât ești cu sufletul împăcat…

– Mărturiile fetelor spun că mințiți, domnule Bolea, că ați mințit încontinuu de la începutul interviului până acum.

– Eu sunt un om la 60 de ani, aș putea să-ți fiu tată sau chiar bunic, dacă eram mai harnic, hehehe. Așa se întâmplă, bunicii nu sunt crezuți niciodată. Bine, scumpul meu, te îmbrățișez…

Dacă știți detalii despre acest caz, vă rog să mă contactați la [email protected] sau pe Facebook.



*Inițiala numelui a fost schimbată pentru a proteja identitatea acestei persoane.



Continuarea, povestea unei mame care și-a pierdut fiica în mâinile lui Morel Bolea, mâine pe Libertatea.

Citiți celelalte părți ale investigației:

