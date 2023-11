După primirea pontului despre locația unde se afla fata, polițistul Florin Ciobanu a spus că a mers să verifice singur informația, îmbrăcat în civil și neînarmat. Polițistul nu a precizat sursa informației, pentru că sunt date din anchetă, dar a spus că, înainte să o verifice, considera că „99% era necredibilă”.

„Mi-am lăsat maşina în apropiere, m-am dus pe jos, în haine civile, aşa cum eram. Când am ajuns la locaţia respectivă, este o curte interioară, şi când am intrat în curtea interioară, persoana care mi-a furnizat acel capăt de informaţie am găsit-o în curtea respectivă îmbrâncindu-se cu cineva. Atunci m-am gândit că ceva nu e bine. I-am liniştit, pe cel mai calm ton posibil”, a spus poliţistul, pentru News.ro.

Unul dintre cei implicaţi în altercaţie era chiar bărbatul care o ţinea sechestrată pe fată. Poliţistul s-a prezentat şi, conştient fiind că nu are nici mandat, nici vreo armă asupra sa, a încercat să-l convingă pe bărbat să îl lase în casă.

„Un mic control, aş vrea să văd unde staţi, pentru că ştiţi, noi căutăm o persoană dispărută. Şi am rămas foarte surprins când a spus: «Da, cum să nu, puteţi să veniţi!». În momentul ăla m-am gândit că nu e nimic, pentru că nimeni nu te cheamă aşa, hai să vezi, să verifici pur şi simplu. Şi m-am dus după el”, a mai spus Florin Ciobanu.

Locul unde fata era sechestrată, „ca-n filmele horror”

Potrivit acestuia, locul în care a intrat era „ca-n filmele horror”: întuneric beznă pe hol și pe scări.

A urcat la etaj şi, la capătul holului, o uşă de termopan ducea către o locuinţă socială a Primăriei Sighet. Imagini „ca-n filmele horror” erau şi în spatele uşii.

„Când a deschis uşa, m-am uitat de două ori, arăta groaznic: pereţi scorojiţi, căzuţi, tencuială spartă. În dreapta era o baie dezafectată, fără curent electric, fără uşă, fără nimic şi în stânga era o pătură mizerabilă, agăţată pe post de uşă”, a mai spus polițistul.

Când a intrat în locuință, a găsit-o pe fată, stând pe o saltea.

„În prima secundă am rămas blocat. Semăna cu ea, dar nu ştiam ce să cred, dacă e ea. Era nespălată, după atâtea zile era vai şi amar de ea”, a mai spus salvatorul.

„Mi-a îngheţat inima, m-am bucurat, erau multe sentimente. Nu îmi venea să cred. Prima reacţie am trimis de pe telefon locaţia mea unui comisar de la IPJ şi i-am scris: «Urgent, vino, am găsit-o!»”, a mai spus Florin Ciobanu.

„Nu cred că a bătut-o”

Polițistul a găsit-o pe fată cu vânătăi pe brațe, dar a spus că nu crede că a fost bătută.

„Avea pe mâini zgârieturi, vânătăi, dar nu ştiu de unde sunt, nu păreau recente. Nu ştiu dacă a fost violenţă asupra ei. Mi-a spus că i-a dat de mâncare, că s-a purtat frumos cu ea. Dar eu nu am nicio certitudine, din moment ce în întreaga locuinţă era o singură saltea. Mă iertaţi! Unde a dormit individul?”, a mai spus Florin Ciobanu.

De asemenea, polițistul a mai spus că nu crede nici că cel care a sechestrat-o este în deplinătatea facultăţilor mintale.

„Eu am convingerea că nu e în deplinătatea facultăţilor mintale, cel puţin eu aşa l-am perceput atunci. Îşi schimba atitudinea, devenea de la agitat, la calm, la nervos, la liniştit. Nu cred că a bătut-o”, a spus acesta.

Bărbatul cu care a fost găsită fata a fost arestat

La locul indicat de polițistul Florin Ciobanu au ajuns poliţiştii maramureşeni, care l-au încătușat pe bărbat. El a fost reținut ieri, 13 noiembrie, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de act sexual cu un minor.

Astăzi, judecătorii din Sighetu Marmaţiei au decis ca bărbatul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru act sexual cu un minor în formă continuată, potrivit site-ului local VasileDale.ro.