Incidentul a avut loc cu puţin timp înainte de miezul nopţii, la scurt timp după ce Belgia a învins selecţionata României la Euro 2024. După ce au văzut meciul în centrul oraşului, grupul de români format din două cupluri – un frate, o soră și partenerii lor – a plecat pe jos spre casă.

„Era un grup care striga tot felul de lucruri și ne provoca puțin”, povestește iubita tânărului român atacat cu maceta. Aceasta spune că le-a răspuns şi părea că situația se calmează.

„Câteva minute mai târziu, ne-am întâlnit brusc cu ei și aveau tot felul de lucruri în mâini. De asemenea, s-a apropiat și o mașină mică albă și a încercat să ne lovească pe doi dintre noi. Apoi l-au lovit pe prietenul meu cu un cuțit foarte mare în partea de jos a piciorului. A fost cusut”, spune prietena românului atacat.

Aceasta susţine că tinerii belgieni „erau cu adevărat pregătiţi pentru scandal”. Tânărul român a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale, iar acum se află acasă, însă preferă să nu-şi facă public numele. „Ce se întâmplă dacă se întorc din nou?”, spune prietena tânărului.

Povestea familiei de români este confirmată și de localnici. „Era exact ora 23.40 când am auzit mult zgomot pe stradă”, spune Juultje.

„Întotdeauna este zgomot în weekend, dar acum era diferit. Dintr-o dată am văzut o mulțime de oameni care mergeau pe jos. Unul dintre ei ținea în mână ceva mare. La început am crezut că este o bâtă de baseball, dar s-a dovedit a fi o macetă. La scurt timp după aceea, am văzut doi bărbați, iar unul dintre ei și-a pus brusc o cagulă ca să nu fie recunoscut. De asemenea, l-am văzut scoțând o armă și am auzit trei focuri. Apoi, am văzut cum mai multe persoane fugeau în toate direcțiile”, spune Juultje.

David, partenerul lui Juultje, spune că era în drum spre casă, dar deodată a dat peste o mașină care a oprit și l-a avertizat despre un bărbat înarmat.

După o acțiune rapidă a poliției, cinci suspecți, despre care se crede că sunt minori, au fost arestaţi sâmbătă seara. De asemenea, autorităţile au confiscat mai multe obiecte, inclusiv o macetă și un pistol. Cei cinci tineri au fost interogați duminică, dar procuratura nu a oferit deocamdată mai multe informații.

