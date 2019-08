De Andreea Radu,

Femeia, divorțată recent și mamă a unui copil mic, a relatat pentru Newsweek că a fost violată, sâmbătă noapte, de un bărbat pe care îl cunoscute pe o aplicație de întâlniri și cu care se întâlnise de câteva ori.

„În momentul ăla, n-am mai știut de mine. N-am știut să reacționez. Doar știam că o să mai facă asta și altor oameni. L-am rugat să se oprească, nu s-a oprit, deși a văzut că mi-e frică de el”, a povestit victima violului.

După ce a fost agresată sexual, Maria, așa cum a fost numită femeia care vrea să-și păstreze anonimatul, s-a dus la secția de poliție cea mai apropiată de locuința bărbatului, Secția 14.

Polițiștii au dus-o la Spitalul Universitar din București, acolo, nu i s-a prelevat nici o probă, fiind trimisă la Institutul de Medicină Legală.

„Eu sângeram, aveam nevoie de îngrijiri medicale, așa că m-au dus la Universitar. Acolo, m-au lăsat să stau două ore pe targă, mi-au făcut niște investigații, dar n-am intrat la ginecologie, unde ar fi trebuit să intru. Când am intrat, după două ore, mi s-a spus că trebuie să mergem la IML, că «noi aici nu avem ce să-ți facem». Poliția m-a dus la IML, acolo am dat peste un doctor care a fost ok, singurul cu care am interacționat bine, care a avut empatie”, a povestit Maria pentru Newsweek. 

Spitalul Universitar este singurul spital din România unde, teoretic, funcționează un centru-pilot pentru victimele violului.

Anul trecut, la înființarea centrului-pilot, autoritățile au susținut că victimele violului nu vor mai fi puse pe drumuri între spital și IML, toate probele fiindu-le prelevate cu ajutorul unui kit special chiar la spital.

De la IML, femeia s-a întors la Poliție, acolo unde ar fi fost „pusă la zid” de oamenii legii prin modul în care au abordat cazul ei.

„Ești sigură că vrei să … că știi ce o să i se întâmple omului ăstuia? Că o să îi distrugi viața?”, au întrebat-o polițiștii, potrivit femeii. Ea mai povestit că din cinci polițiști cu care a stat de vorbă, patru au avut o astfel de atitudine.

Bărbatul care a agrest-o pe femeie a fost chemat la secție în aceeași seară. A doua zi, Maria a fost chemată din nou la secție, să i se ia amprente.

Ea le-a cerut polițiștilor să emită un ordin de protecție provizoriu, pentru că bărbatul știe unde locuiește ea și are și un copil.

Maria a mai povestit că polițiștii au ținut-o pe scările secției, râzându-i în nas și spunându-i că e cuvântul ei împotriva cuvântului lui și că nimeni nu o va crede.

„Le-am zis de ordin de protecție, că am un copil mic acasă și mi-e frică, el știe unde stau și … vorbeam asta cu doi polițiști care erau pe scară, da? În fața secției de poliție. Mi-au zis că nu mai au nevoie de amprentele mele, că și așa m-aș fi murdărit, de parcă îmi păsa că mă murdăresc pe mâini. Când stăteam pe scară cu ei, efectiv pe unul îl bufnea râsul, când îi spuneam de ordinul de protecție, că nu mă simt în siguranță, și mi-a spus că: și așa v-am citit dosarul și nu aveți nici o șansă”, a povestit femeia.

Maria spune că nu are încredere că polițiștii își vor face treaba în cazul ei, astfel că a apelat la presă.

„Poate că nu o să schimbe în cazul meu, dar ce mă interesează pe mine este să se schimbe sistemul. Când am intrat la doctor, doctorul, o femeie, mă întreba că de ce ești anxioasă, că de ce nu mă lași să te ating. În sinea mea, mă gândeam că cineva m-a violat acum 10 ore”, a mai spus femeia.

Newsweek România a cerut Spitalului Universitar de Urgență București și Secției 14 de Poliție puncte de vedere privind modul în care au gestionat cazul femeii. Aceste puncte de vedere nu au fost încă trimise publicației.

Citeşte şi:

Polițiștii din Galați care nu au ajutat o adolescentă plină de sânge decât după insistențele trecătorilor sunt cercetați disciplinar

GSP.RO Simona Halep, replică memorabilă în conferința de presă. Sfioasă, canadianca a reacționat și i-a făcut pe toți să râdă: „Nuu, nu spune asta!”

Unica.ro Motivul pentru care fiul lui Marcel Toader nu va mosteni nimic. Marcel avea 2 firme si un apartament in centrul Capitalei

Viva.ro Femeile din viața lui l-au uitat! Doar una dintre cele 6 soții vine azi la înmormântarea lui Marcel Toader! E singura cu care a păstrat o relație bună