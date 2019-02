„Nu voi uita niciodată momentul când Jordan a turnat apă fierbinte pe mine. Mă înghesuise într-un colț din acasă în care locuiam, în Bedfordshire și avea în mână un ibric cu apă fierbinte. Eram împreună de trei ani și neînțelegerile au început de la lucrurile mărunte – îmi spunea să nu port tricoul ala sau că nu eram tuns după gustul ei. Totul s-a transformat într-o teroare care a durat nouă luni, îmi era foarte frică de ea” a mărturisit Alex jurnaliștilor de la BBC.

„Pot să-mi amintesc primele picături de apă de pe piele, totul s-a întâmplat cu încetinitorul iar apoi pielea se făcuse roșie. Durerea era mai puternică decât orice am simțit vreodată și am implorat-o să mă lase în baie ca să-mi dau cu apă fierbinte, singurul lucru la care mă gândeam că ar opri durerea. Nici nu vă imaginați ce bine era să-ți cufunzi trupul în apă rece după așa ceva. Apoi mi-a zis că trebuie să ies, sau o va face din nou”.

Totul s-a repetat de mai multe ori, a mai povestit tânărul. „Era un joc al minții, voia să controleze fiecare aspect al vieții mele, îmi amintesc că stăteam despuiat în baie, ca și cum aș fi intrat într-un cuptor, mi se lua pielea, era absolut oribil' a mai spus Alex.

Alex și Jordan s-au întâlnit în timp ce se aflau amândoi la colegiu,în 2012, au avut o relație normală, s-au simțit bine împreună la început.

'După ceva timp, mai multe lucruri ciudate s-au întâmplat, mi se părea că iubita mea cere atenție. Mama și tata ne-au dat bani ca să mergem împreună la film și dintr-o dată Jordan a dispărut. Am căutat-o cu toții o perioadă de timp, și după ceva timp am găsit-o în zona recepției, râzând de mama focului de una singură. A fost foarte ciudat” și-a amintit tânărul.

În scurt timp Jordan l-a izolat complet de familie și prieteni, ba chiar a pus stăpânire pe contul lui de facebook, așa că nu am mai putut să spună nimănui prin ce trecea a mai spus tânărul.

Apoi, prietena lui a început să-l înfometeze și slăbit foarte mult. Ar fi putut să fugă dar a avut un motiv foarte puternic să rămână și să îndure. „Avem doi copii împreună, mi-a fost teamă întotdeauna că dacă plec, se va răzbuna pe ei Mi-era teamă și că ma va omorî dacă voi încerca să fug”.

Unul din cinci adolescenți sunt abuzați de partener, în Marea Britanie. iar în 150.000 de cazuri victimele au fost bărbații. Situația este cu atât mai îngrijorătoare întrucât în adăposturile publice pentru victimele abuzurilor nu sunt suficiente locuri pentru bărbați – spre exemplu, în Londra nu există nici un pat destinat bărbaților.

Citește și: 120 de condamnați în Anglia, niciunul în România! Același procuror DIICOT care nu i-a cercetat pe colonelul SRI Predoiu, fratele șefului SIE, și pe ceilalți ofițeri din dosarul de trafic de minore „Shanghai” a ratat toți inculpații în „Academia de Trafic de Minori Țăndărei”!