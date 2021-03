„Eu am sunat la 112. De auzit nu am auzit nimic, decât pe mama ei când deschisese poarta şi ţipa. Atunci am ieşit afară, am intrat şi eu înăuntru după ea şi am văzut-o pe fată căzută jos, într-o baltă de sânge şi mi-am cam dat seama ce s-a întâmplat. Am ieşit afară şi am sunat la 112”, a declarat vecinul celor doi.

Vecinul susţine că cei doi erau la un pas de despărţire.

„Îi ştim foarte bine, că eram prieteni, se înţelegeau bine, erau de 20 ani împreună, dar probabil undeva ceva nu a mers, unul din ei nu a vrut să mai fie împreună cu celălalt. Probabil el nu a acceptat”, a spus mai vecinul.

Crima a fost descoperită de mama victimei

Un bărbat din Jilava, judeţul Ilfov, şi-a înjunghiat concubina, apoi s-a sinucis. Mama tinerei a descoperit crima şi pe criminal când încerca să mute cadavrul.

