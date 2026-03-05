„Trebuia să plecăm cu orice preț”

Un român aflat în Dubai a povestit cum a reușit să plece din oraș după zile întregi de incertitudine, zboruri anulate și explozii auzite în apropiere. Jurnalistul și autorul de cărți pentru copii Alex Donovici a relatat pe Facebook cum el și familia sa au decis să plece imediat ce au realizat că situația se poate agrava în orice moment.

Totul s-a întâmplat după ce o dronă a căzut în apropierea Consulatului SUA din Dubai, moment care i-a făcut să înțeleagă că orașul nu mai era sigur.

„Ieri dimineață ne-am trezit cu senzația că trebuie să facem orice ca să plecăm”, povestește românul.

Cu o seară înainte, el și prietenii săi urmăreau avioane militare pe cerul orașului, iar vestea că o dronă a lovit zona consulatului american i-a convins că situația se poate schimba rapid.

„Asta ne-a arătat că se putea întâmpla orice, oriunde”, a scris el. Grupul și-a făcut bagajele și a plecat direct la aeroport, fără să știe dacă va găsi sau nu locuri într-un avion.

Zboruri anulate și ore întregi de așteptare

Aeroportul era cuprins de haos, spune el. Românii aveau un zbor programat spre Turcia, dar nu exista nicio garanție că va mai decola. De altfel, de câteva zile li se anunța același lucru: zborul este programat, apoi anulat.

La ghișeele companiei aeriene erau cozi uriașe, iar mulți pasageri încercau să își modifice biletele sau să găsească rute alternative.

„Am primit un mesaj de la o colegă că e posibil să fie introduse 2 zboruri Fly Dubai spre România. Am fugit spre ghișeul lor, dar era după cordoanele de siguranță. Nu mi s-a permis accesul spre ele. Am insistat, am spus că sunt cu copii și un oficial m-a lăsat totuși să trec. Ajuns la ghișeu le-am explicat ce se întâmplă și că doresc 6 bilete la unul din acele zboruri. Mi-au spus că nu le apar în sistem, să plec de acolo. Am spus că nu plec, au insistat. Am insistat și eu că rămân. Eram cam disperat…”, povestește Donovici.

Momentul care le-a schimbat soarta

În timp ce încerca să găsească bilete, românul a fost oprit de o femeie care i-a spus în română că a apărut un zbor spre Dublin și că ar trebui să vorbească cu un oficial din aeroport.

„Cineva m-a atins pe umăr. O doamnă blondă. Care mi-a spus în română: «A apărut un zbor de Dublin. Vorbiți cu domnul solid de acolo.» Și a fugit, era parte dintr-un grup condus de un oficial.”

Bărbatul a mers imediat la un funcționar îmbrăcat în hainele tradiționale, albe, arabe.

„M-a privit în ochi și mi-a spus: «Hai după mine»”, își amintește românul care a explicat imediat că mai este însoțit de alte cinci persoane. I s-a spus să le cheme și pe ele, apoi domnul în alb, cu o mișcare din deget, i-a trecut și pe ceilalți de cordonul de siguranță.

„L-am urmat prin aeroport neștiind dacă e real ce se întâmplă, dacă vom pleca cu adevărat”, mai povestește Donovici.

Un zbor apărut în ultimul moment

Oficialul i-a condus prin aeroport până la ghișeele companiei aeriene și le-a spus angajaților să îi ajute, dar nici măcar personalul nu știa că acel zbor fusese introdus în program. Bărbatul în alb a mai schimbat câteva vorbe cu angajații și i-a liniștit cu un zâmbet:

„Totul va fi bine. Veți pleca”, i-ar fi spus oficialul.

Biletele românilor au fost schimbate din cursa spre Istanbul într-una spre Dublin. După doar 30 de minute, grupul trecuse deja de controlul de securitate și ajunsese la poarta de îmbarcare. Avionul a decolat din Dubai în jurul orei 17:55, iar după un zbor de aproximativ nouă ore românii au ajuns la Dublin. Acolo, un polițist de frontieră i-a întâmpinat cu un mesaj simplu: „În sfârșit ați ajuns acasă”.

De acolo urma să continue drumul în siguranță spre Amsterdam și apoi spre România.

„Îngerul în alb” din aeroportul din Dubai

La finalul relatării sale, românul spune că drumul spre casă a fost posibil datorită acestor oameni, apăruți de nicăieri, pe care nu îi va uita niciodată.

„Îi mulțumesc doamnei blonde care mi-a spus de zbor. Datorită ei sunt aici. Mă recunoscuse de pe pagina de Facebook, uite că e bună la ceva”, a scris el.

Dar imaginea care i-a rămas cel mai puternic în minte este cea a bărbatului îmbrăcat în hainele tradiționale arabe, cel care le-a ghidat pașii prin aeroportul cuprins de teamă și i-a ajutat să ajungă … acasă. Un om în alb care părea să aducă liniște într-un loc plin de panică.

„Îi mulțumesc îngerului în alb. Era un om care emana o liniște uriașă, putere, siguranță. L-am văzut acolo, la ghișee, liniștind multă lume, mângâind copii, strângând mâinile taților și încurajând mamele.”

Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România

Mesajul pentru români transmis de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după creșterea prețurilor la benzină și motorină: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene"
Știri România 16:04
Mesajul pentru români transmis de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după creșterea prețurilor la benzină și motorină: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene"
Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
Știri România 15:43
Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
Chef Orlando Zaharia a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon „Chefi la cuțite". Cine i-a pus în dificultate pe jurați
Stiri Mondene 16:11
Chef Orlando Zaharia a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon „Chefi la cuțite". Cine i-a pus în dificultate pe jurați
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie": „Experiență am"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:04
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie": „Experiență am"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
