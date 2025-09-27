Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad au depistat un cetățean român care a încercat să tranziteze frontiera cu un autoturism Mercedes, estimat la o valoare de aproximativ 30.000 de euro, căutat de autorităţile din Spania.

Potrivit comunicatului, „în data de 26.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei”.

În cadrul acestor verificări, a fost oprit pentru control un TIR ce transporta mai multe autoturisme, condus de un bărbat de 48 de ani.

„A fost oprit pentru control un cap tractor înmatriculat în România, ce transporta cu ajutorul unei platforme mai multe autoturisme.”, potrivit comunicatului.

Verificările au scos la iveală că unul dintre autoturismele transportate „figurează în bazele de date ca fiind «bun căutat pentru confiscare», alertă introdusă de către autoritățile din Spania”.

Drept urmare, autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, la finalizarea acestora urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

