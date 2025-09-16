Un șofer român a rămas fără mașina de 40.000 de euro, în județul Timiș. Nu știa că era căutată în Canada

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 06:00, când un cetățean român în vârstă de 57 de ani s-a prezentat la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din țară.

„În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat faptul că autovehiculul figurează ca «bun pentru confiscare», alertă introdusă de autorităţile din Canada”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Bărbatul a declarat că „a achiziționat autovehiculul de la o persoană necunoscută din România” și că nu avea cunoștință despre situația juridică a mașinii.

În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, „urmând ca la finalizare, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”

Autoturismul de lux, estimat la 40.000 de euro, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

O altă mașină de lux a fost confiscată de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din județul Iași, pe 16 septembrie.

