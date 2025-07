The New York Times scrie cum autobuzele, motocicletele, camioanele mici și taxiurile umplu valea cu claxoane și gaze de eșapament.

Pentru cei peste trei milioane de locuitori, simpla deplasare a devenit o încercare periculoasă și iritantă. În ultimul timp însă, un nou tip de motor a început să ușureze aglomerația.

Vehicule electrice elegante alunecă silențios pe străzi. Showroom-uri strălucitoare au parte de vânzări bune cu cele mai noi modele, iar stațiile de încărcare de pe autostrăzi s-au transformat în locuri de odihnă cu cafenele pentru șoferi.

Tranziția în viteza a șasea

În ultimul an, vehiculele electrice au reprezentat 76% din toate vehiculele de pasageri și jumătate din vehiculele comerciale ușoare vândute în Nepal.

Acum cinci ani, acest număr era aproape de zero. Cota de piață a vehiculelor electrice din Nepal este acum în urma doar a câtorva țări, inclusiv Norvegia, Singapore și Etiopia.

Media pentru toate țările a fost de 20% în 2024. Schimbarea rapidă este rezultatul politicilor guvernamentale menite să valorifice bogăția hidroenergetică a Nepalului, să reducă dependența de combustibilii fosili importați și să elimine smogul.

China, vecinul care vinde cele mai multe mașini electrice în Nepal

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

Ea a fost alimentată de un impuls intens din partea celui mai mare vecin al Nepalului, China, cel mai important producător mondial de vehicule electrice. „Pentru noi, utilizarea vehiculelor electrice este un avantaj competitiv, a declarat Mahesh Bhattarai, directorul general al Departamentului Vamal din Nepal.

„Este bine pentru noi. Pe piața globală, vehiculele electrice chinezești se extind. Același lucru se întâmplă în Nepal”.

Efortul contrastează cu politicile din Statele Unite și Europa, care au blocat vehiculele electrice chinezești pentru a-și proteja industriile auto interne. Și aduce speranță pentru alte țări în curs de dezvoltare, care caută să devină mai bogate fără a trece prin chinurile poluării din care multe națiuni bogate au ieșit deja.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că lumea va avea cu un miliard de vehicule mai mult până în 2050. Majoritatea acestora vor fi în țări cu venituri mici și moderate, unde gradul de adoptare a vehiculelor electrice va contribui la determinarea nivelurilor viitoare atât de poluare a aerului, cât și de emisii care încălzesc clima.

„Suntem interesați să ne asigurăm că această creștere rapidă pe piețele emergente nu urmează aceeași traiectorie ca piețele dezvoltate”, a declarat Rob de Jong, șeful departamentului de transport durabil al Programului ONU pentru Mediu.

Recomandări Greșeli capitale care au dus la eșecul prinderii criminalului Emil Gânj: „Poliția a făcut Untold pe ulițe”

Obstacolele din calea tranziției

Dar, așa cum a aflat și Nepalul, există obstacole. Țara a cheltuit mult pe subvenții pentru vehiculele electrice, iar eliminarea prea rapidă a sprijinului ar putea deraia trecerea la energia electrică. Chiar dacă mașinile personale pe benzină vor fi eliminate treptat, curățarea aerului va necesita și ca transportul public să devină electric.

Banca Asiatică de Dezvoltare, un creditor multinațional pentru dezvoltare, a fost un finanțator-cheie al barajelor, liniilor de transmisie și rețelelor de încărcare din Nepal. Șeful misiunii rezidente a băncii în Nepal, Arnaud Cauchois, este precaut în ceea ce privește riscul de regres.

„Având în vedere sensul economic pe care îl reprezintă această conversie la vehicule electrice pentru Nepal, cred că aș vedea ca puțin probabil să avem o schimbare majoră de politică”, a spus Cauchois. „Dar asta e mai degrabă o dorință decât o convingere”.

De la petrolul indian la mașinile chinezești

Multe țări încearcă să-și electrifice flota de vehicule, dar argumentul pentru acest lucru este și mai evident în Nepal, cu energia sa curată extrasă din râurile care coboară din Himalaya.

O dispută la frontieră din 2015 cu India a redus importurile de petrol ale Nepalului, combustibil care era atunci cea mai mare sursă de energie.

Recomandări Inundațiile și vremea extremă au făcut prăpăd în Suceava. Un mort, zeci de persoane evacuate, DN 177A s-a surpat

După aceea, guvernul a investit masiv în hidroenergie și infrastructura de rețea care au furnizat surse ieftine și nepoluante de electricitate. Aproape toate gospodăriile au acum acces, iar întreruperile de curent s-au încheiat.

Pentru a maximiza potențialul energiei sale produse intern, Nepalul ar trebui să o folosească pentru transport. Dar vehiculele electrice erau încă prea scumpe pentru adoptarea în masă într-o țară cu PIB pe cap de locuitor de aproximativ 1.400 de dolari.

Așa că guvernul a tras toate pârghiile pe care le avea pentru a oferi stimulente. Principala sursă de venituri a Nepalului o reprezintă taxele pe importuri. Pentru a face vehiculele electrice mai ieftine, guvernul a stabilit taxele vamale și accizele pentru mașini la un maximum combinat de 40% în 2021, comparativ cu 180% pentru mașinile pe benzină.

Costurile de încărcare a unei mașini electrice, de 15 ori mai mici decât alimentarea cu benzină

Acum, versiunea electrică a unui SUV Hyundai costă mai puțin de 38.000 de dolari, în timp ce modelul pe benzină costă aproximativ 40.000 de dolari.

Autoritatea de Electricitate din Nepal a construit 62 de stații de încărcare în Kathmandu și pe autostrăzile din întreaga țară. A permis oricui să construiască încărcătoare, a perceput tarife neglijabile pentru importul lor și a oferit gratuit transformatoare, componenta cea mai scumpă.

În cele din urmă, guvernul a fixat costurile electricității pentru încărcătoare ceva mai jos decât tarifele practicate pe piață. La aceste prețuri, alimentarea unei mașini pe benzină costă de aproximativ 15 ori mai mult decât încărcarea uneia electrice.

Acest lucru a fost suficient pentru a crea un model de afaceri pentru hoteluri, restaurante și alți antreprenori pentru a instala încărcătoare care să poată fi folosite de toată lumea.

„La început, toată lumea era speriată, cine să știe dacă va funcționa sau nu”, a spus Kul Man Ghising, care a condus autoritatea de electricitate până în martie. „Dar am încercat și am încercat și am încercat”.

Întreprinderile au instalat acum aproximativ 1.200 de încărcătoare, potrivit agenției guvernamentale, iar ansamblurile private sunt cu câteva mii în plus.