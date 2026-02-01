Mașinile vechi pot fi și fiabile

Mașini vechi și fiabile: la prima vedere, pare o combinație contradictorie. „Și ce se întâmplă dacă se strică ceva?”, se vor întreba mulți. În mod surprinzător, cu cât mașinile second-hand sunt mai vechi, cu atât par să se strice mai puțin. Statisticile organizațiilor de testare arată că mașinile înmatriculate de cel puțin 30 de ani obțin rezultate peste medie la inspecția tehnică. Motivul: aceste modele sunt adesea în posesia unor pasionați și sunt îngrijite și întreținute cu atenție de proprietarii lor.

Dar are de-a face și cu calitatea mașinilor în sine. Sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90 sunt considerate o perioadă de aur a construcției de automobile. Datorită protecției îmbunătățite împotriva coroziunii, mașinile rugineau mai puțin. La aceasta se adăugau motoare avansate și o tehnologie solidă, ușor de reparat. Electronica complicată, care face mașinile moderne vulnerabile, nu era încă utilizată la acea vreme sau era utilizată rar. Rezultatul: unele modele din acea perioadă sunt atât de durabile, încât sunt utilizate și astăzi ca mașini de zi cu zi.

Iată șapte modele clasice care, cu puțină îngrijire, sunt (aproape) indestructibile.

Audi 100 / A6 (C4) (1990 până în 1997)

Multe mașini se distrug din cauza ruginii – până când Audi declară război acestei „ciume maronii”. Noul Audi 100 (C4) este protejat împotriva coroziunii cu tablă zincată: o măsură care a dat deja rezultate în cazul seriei precedente C3 și al modelului mai mic Audi 80 B3. Zeci de ani mai târziu, se mai găsesc încă exemplare din aceste mașini care nu prezintă urme de rugină. Fanii altor mărci tradiționale au de ce să fie invidioși.

Audi 100 C4 roșie.
Audi 100 C4 încântă prin tehnologia robustă și manopera de înaltă calitate. Credit: Audi

Astfel, producătorul a făcut atunci un pas decisiv în direcția segmentului premium. În 1994, Audi 100 a fost redenumit A6. Baza a rămas C4: dacă este întreținută corespunzător, este de nezdruncinat.

Mercedes 190 (W201) (1982-1993)

Clienții fideli au ironizat noul 190E prezentat de Mercedes în anul 1982 cu porecla „Baby Benz”. Cu acesta, producătorul șvab oferă pentru prima dată un vehicul din clasa medie. Acesta trebuia să concureze cu popularul BMW Seria 3. Avantajele modelului 190 s-au răspândit rapid: manevrabilitatea și ținuta de drum sunt excelente. Noua punte spate cu brațe transversale este o capodoperă, fiind utilizată ulterior și la modelul mai mare W124. În plus, noul model 190 trebuie să fie la fel de durabil ca un model clasa S.

Mercedes 190 pe șosea
Mercedes 190. Foto: Mercedes-Benz.

Modelul W201 ruginește, dar nu în aceeași măsură ca alte mărci din acea perioadă. Tehnologia este considerată durabilă, aproape indestructibilă. Pasionații spun că „Baby-Benz” nu are nevoie de mult mai mult decât ulei, apă și, din când în când, plăcuțe de frână noi. Cei care caută un Mercedes accesibil și durabil au găsit modelul potrivit.

Mazda MX-5 (1989-1998)

Căutați o mașină sport ieftină? În jurul anului 1990, tipul de vehicul roadster era practic dispărut. Apoi Mazda a lansat MX-5 și stocul s-a epuizat în câteva zile. Mașina cu două locuri se comportă fantastic pe șosea, iar schimbarea vitezelor este scurtă și precisă.

Mazda MX-5 roșie
Mazda MX-5: japoneza decapotabilă adoră virajele strânse. Foto: Mazda.

Un alt avantaj: Mazda MX-5 este o adevărată afacere printre mașinile sport. Mașini în stare bună pot fi găsite la prețuri de câteva mii de euro. La aceasta se adaugă o bună disponibilitate a pieselor de schimb. Fie că este vorba de componente ale caroseriei, piese de uzură sau ornamente: pentru această mașină japoneză se găsesc aproape toate piesele – și la prețuri avantajoase. Astfel, mașina poate fi menținută în stare de funcționare cu bani puțini.

Volvo 900 (1990-1998)

Mulți iubitori consideră seria 940/960 a Volvo – prezentată în toamna anului 1990 – ca fiind ultimul Volvo autentic. Vehiculele din clasa medie superioară nu erau doar mai mari decât modelul 850, lansat aproape în același timp. Acesta era, de asemenea, noul model cu tracțiune față al suedezilor, în timp ce 940 (cu patru cilindri) și 960 (cu șase cilindri) ieșeau încă de pe linia de producție cu tracțiunea clasică pe roțile din spate.

Volvo 900 vișinie.
Cei care apreciază spațiul generos și un nivel ridicat de siguranță nu pot ignora un Volvo vechi, precum modelul 900, Foto: Volvo

Chiar și pentru cei care apreciază spațiul generos și nivelul ridicat de siguranță, un Volvo vechi precum modelul 900 este o alegere ideală. Cu o întreținere normală, kilometrajul foarte mare, de jumătate de milion de kilometri și mai mult, este regula. Piesele de schimb pentru uzură sunt disponibile în cantități mari, iar Volvo și specialiști în piese de schimb, precum Skandix, mai au încă multe în stoc pentru caroserie și interior. Și coroziunea nu este practic o problemă, datorită prevenirii eficiente a ruginii.

BMW Seria 5 (E39) (1995-2004)

E39 a fost a patra generație a seriei BMW Seria 5 – și poate cea mai bună. Tehnologia este durabilă, iar dintre cele aproape 1,5 milioane de unități produse, multe sunt încă în circulație ca mașini de zi cu zi. Se spune că există modele E39 care au făcut (echivalentul a) de 25 de ori înconjurul Pământului.

BMW E39 pe șosea.
E39 a fost a patra generație a seriei BMW Seria 5 – și poate cea mai bună. Foto: BMW

Motoarele sunt cireașa de pe tort: motoarele cu șase cilindri în linie ale producătorului din München din anii ’80 și ’90 sunt legendare, iar cunoscătorii apreciază funcționarea lor silențioasă și puterea dezvoltată. Varianta cu opt cilindri necesită mai multă atenție. Numărul mare de BMW E39 vândute asigură și astăzi o situație atractivă pe piață. Oferta variază de la limuzine îngrijite, de la primul proprietar, la mașini pentru uz zilnic și mașini de autostradă cu kilometraj ridicat. E39: merge și merge, și merge…

VW Golf 4 (1997 până în 2003)

VW Golf este cea mai vândută mașină din Germania, printre cele mai populare mașini pentru tineri în special în România, iar între timp a ajuns la a opta generație pe piață. Dar care serie este cea mai bună? Cunoscătorii spun că este Golf IV. La lansarea sa în 1997, a stabilit noi standarde în clasa compactă. Este protejat împotriva ruginii cu tablă zincată. Calitatea finisajelor este excepțională: se spune că Ferdinand Piëch, directorul general al grupului la acea vreme, a verificat personal distanțele mici dintre caroserie.

VW Golf IV argintiu
La lansarea sa în 1997, VW Golf IV stabilește noi standarde în clasa compactă. Foto: VW

Tehnologia și motoarele sunt, de asemenea, extrem de solide: toate unitățile – fie ele diesel sau pe benzină – sunt potrivite pentru kilometraje mari, cu o întreținere normală. Astfel, și astăzi circulă pe șosele un număr surprinzător de mare de Golf IV. Prin urmare, ele nu sunt recunoscute cu adevărat ca mașini clasice, dar calitatea și fiabilitatea par să fie mai importante pentru mulți fani decât o imagine cool.

Porsche 964 (1989-1994)

Porsche 911 nu este doar o icoană a automobilismului – are și o istorie de zeci de ani. Ce a început la începutul anilor ’60 a fost îmbunătățit și perfecționat în timp. Rezultatul este modelul 964 din 1989, probabil cel mai matur și mai robust model 911 de până acum. Față de predecesorul său, modelul G, 964 a fost revizuit în multe privințe, însă Porsche a păstrat motorul boxer cu șase cilindri răcit cu aer, care și-a dovedit eficiența.

Porsche 964 negru
Ceea ce a început la începutul anilor ’60 a fost îmbunătățit și perfecționat în timp. Rezultatul este modelul 964 din 1989, probabil cel mai matur și mai robust model 911 de până atunci. Foto: Porsche

Cunoscătorii spun că modelul 964 funcționează practic întotdeauna, cu excepția cazului în care este condus fără ulei. De asemenea, situația pieselor de schimb este considerată excelentă. Astfel, o mașină sport veche nu pare a fi un risc, ci mai degrabă o investiție durabilă: peste 70% dintre toate mașinile Porsche construite vreodată sunt încă în circulație astăzi.

