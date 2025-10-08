Încurajarea carpooling-ului

Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula și autoturisme, cu condiția ca în acestea să fie minim 4 persoane (șofer + 3 pasageri).

Încurajarea carpooling-ului (transportului în comun cu mașina), acesta este scopul principal. Oferind un avantaj semnificativ (timp redus în trafic) celor care aleg să împartă mașina, se speră la o creștere a numărului de persoane care călătoresc în aceeași mașină.

Dacă mai mulți oameni aleg carpooling-ul, numărul total de mașini pe șosele ar putea scădea, contribuind la decongestionarea traficului general.

Mai puține mașini în trafic înseamnă, teoretic, mai puține emisii de gaze poluante. Benzile de autobuz, în anumite momente sau pe anumite tronsoane, pot fi subutilizate. Permițând accesul mașinilor HOV, se maximizează capacitatea de transport a acestor benzi.

Totodată, acesta ar fi un stimulent puternic pentru cetățeni, care ar putea economisi timp prețios în orele de vârf.

Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu a precizat că propunerea are la bază, pe de o parte, faptul că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp. În al doilea rând, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere ca cele mai multe mașini aflate în traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer.

Totodată, în proiect este propusă și o restricție: taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, dacă nu au pasageri la bord, deoarece nu pot fi coonsiderate transport în comun.

23 de kilometri de benzi unice pentru autobuze în București

În București există aproximativ 23 de kilometri de benzi dedicate transportului public, însă acestea sunt adesea folosite abuziv de șoferi, mai ales în orele de vârf.

În prezent, doar 17 bulevarde și străzi din București beneficiază de benzi unice pentru autobuze și troleibuze, majoritatea fiind concentrate în zona centrală. Cele mai extinse benzi unice se găsesc pe Bulevardul Unirii (4 km în total), Bulevardul Regina Elisabeta și Kogălniceanu (3 km în total), și Bulevardul Dacia (1,2 km). Recent, au fost amenajate benzi unice și pe Bulevardele Magheru și Nicolae Bălcescu, între Piața Universității și Piața Romană.

Recent, Primăria Constanța a înființat o bandă dedicată transportului public pe o porțiune a Bulevardului 1 Decembrie 1918, în zona parcului Gării, unde nu circulă niciun autobuz, potrivit publicației locale Constanța 100%.









