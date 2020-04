De Cătălin Hopulele,

Potrivit metodologiei, respectivele femei nu se încadrează în nici o categorie care ar putea fi testată gratuit.

Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Cuza-Vodă din Iași este cea mai mare maternitate din Moldova și una dintre cele mai mari din țară. La nivelul orașului Iași există două astfel de maternități, iar cazurile de paciente infectate cu noul coronavirus sunt tratate la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna, desemnată unitate medicală COVID.

Pacientele de la “Cuza-Vodă” se plâng însă de faptul că medicii le-au transmis că politica spitalului este ca ele să se testeze în privat, dacă vor să vină în spital pentru orice fel de investigație: un simplu consult, o ecografie sau chiar nașterile programate prin cezariană. Femeile spun că, dacă nu-și fac testul, care ajunge să coste până la 250 de lei, ele sunt trimise la “cealaltă maternitate”.

Doctorul care mi-a urmărit toată sarcina mi-a zis să merg la cealaltă maternitate, care e spital COVID, să nasc acolo, că sunt medici foarte buni, să nu-mi fac griji, și acolo nu-mi va cere testul Pacientă:

“Sunt mămici care nu își permit să facă un ecograf lunar, dar să mai dea 250 de lei pentru un test”

Comentariile pacientelor, pe Facebook

Sunt multiple reacțiile viitoarelor mame care au vorbit la unitatea medicală: acestea descriu că li s-a cerut să facă testul cu o săptămâna mai devreme, dar nu înainte de acel moment, că nu vor fi primite indiferent dacă nasc natural, la termen sau prin cezariană decât dacă e o urgență, și au fost cazuri de nașteri reprogramate, pentru că testul pentru detectarea COVID-19 a fost efectuat prea târziu. Redăm mai jos o parte dintre reacțiile femeilor:

“Și eu urmează să nasc pe 18 la Cuza-Vodă și mi-au cerut să fac testul cu o săptămână înainte, nu mai devreme. Fără test au zis că nu mă primesc. Prin cezariană, dar am întrebat doctorița și a zis că nu contează, că mă gândeam că doar cele care nasc prin cezariană trebuie să facă asta, dar mi-a spus că absolut toate gravidele trebuie să îl aibă”,

Sincer, nici nu ar trebui să îl plătim din banii noștri. Lunar cotizăm la stat și la sănătate cu milioane și acum să plătim și testele, este strigător la cer! Sunt mămici care nu își permit să facă un ecograf lunar, dar să mai dea 250 de lei pentru un test! Rușine, rușine! Pacientă:

“Astăzi (n.red. – marți, 28 aprilie) am fost și eu de am făcut acest test, medicul meu a refuzat să mă mai primească la naștere din cauză că nu am făcut testul mai devreme, astăzi trebuia să nasc, dacă voi fi ok m-a programat pe data de 1 mai. Deci testul este obligatoriu dacă vrei să naști cu medicul tău la Cuza”, scrie o altă pacientă a Maternității.

Managerul consideră reacțiile femeilor “subiective”. “Actul medical nu e condiționat”

Contactat telefonic, managerul unității medicale, economistul Robert Dâncă, a spus că, din punctul său de vedere, “actul medical nu este condiționat, toate drepturile pacienților sunt respectate”. Acesta nu a dorit să comenteze reclamațiile făcute de paciente pe grupurile de socializare, numindu-le subiective, și a spus că la el nu are înregistrată nici o plângere oficială.

“Toți angajații și pacienții au beneficiat de toate materialele de protecție, avem circuite pentru paciente confirmate, suspecte și non-suspecte, există un control epidemiologic la sânge, astfel încât nici un angajat sau pacient nu a fost infectat sau confirmat până acum, mai ales că primim toate cazurile de urgență din toată Moldova, că vin paciente care evită intervențiile în spitale cu cazuri COVID din Neamț sau Botoșani.

Nu avem înregistrată nici o sesizare, în rest toate celelalte sunt discuții și diferite interpretări sau o comunicare greșită din partea medicilor, din diferite motive. Manager:

Ca manager nu accept să fie limitat accesul medical, indiferent de motiv”, a declarat Robert Dâncă pentru Libertatea.

Acesta a evitat orice răspuns direct la întrebarea dacă le este solicitat pacientelor să efectueze pe cheltuiala lor testul pentru determinarea prezenței COVID-19, repetând sintagma că “nu se limitează accesul la actul medical”.

Cu o zi înainte însă, acesta declarase pentru presa locală că decizia este una luată la nivelul întregii unități medicale, pentru a proteja angajații și că urgențele nu se încadrează în această categorie.

“Testarea nu trebuie să fie în sarcina pacienților”

Președintele Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate Iași, Radu Țibichi, susține însă că instituția sa s-a autosesizat în acest caz, că testarea nu ar trebui să fie în sarcina pacienților. Radu Țibichi a punctat pentru Libertatea că a solicitat astăzi un punct de vedere în scris maternității și mâine va merge să poarte o discuție cu managementul unității medicale.

“Categoric nu este responsabilitatea pacientului, mai ales că vorbim de gravide și de nașteri care reprezintă, în principiu, urgențe – nu am primit nici o sesizare, dar ne-am autosesizat. În această perioadă, în care suntem guvernați de o legislație specială, activitatea spitalelor s-a redus, dar trebuie să rezolve cazurile urgente, iar pentru o gravidă fiecare problemă pe care o sesizează poate fi considerată urgentă.

Spitalul e obligat să facă astfel de teste pe cheltuiala proprie, mai ales că sunt și alte unități din Iași care fac astfel de teste la spitale publice, care au capacitate de testare: la Institutul Regional Oncologic, la Spitalul de Boli Infecțioase, la UMF etc. Radu Țibichi:

Președintele CJAS Iași a explicat că orice furnizor de servicii medicale care nu respectă clauzele contractuale cu CNAS riscă sancțiuni care sunt foarte mari. El a mai punctat și faptul că, dat fiind faptul că activitatea spitalelor nu este la capacitate maximă în ultima perioadă, din cauza prevederilor ordonanțelor militare, nici consumul pentru cei internați nu este la fel de mare, deci ar trebui să existe resurse pentru a suporta testarea.

“Din punct de vedere economic, nu se justifică, mai ales că nu este singurul spital care testează la internare, celelalte au contracte de prestări servicii cu cei care au aparatura necesară”, a mai specificat Radu Țibichi.

