Maternitatea Polizu din București este alegerea majorității femeilor cu sarcini cu risc crescut din sudul României. Cu o istorie de aproape 100 de ani, în anumite secții ale Maternității Polizu nu au mai avut loc lucrări de modernizare complexe și complete de aproape 40 de ani. Asta până în anul 2024.

Cu ajutorul Organizației Salvați Copiii, care a demarat o campanie de strângere de fonduri au fost modernizate secții vitale din cadrul maternității. , 

Eforturile organizației au fost sprijinite și de Lidl România, încă de la începutul campaniei, printr-o donație de 1,2 milioane de euro pentru renovarea și dotarea Blocului Operator, a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Obstetrică-Ginecologie IV, cât și dotarea cu echipamente a Secției de Neonatologie. 

 Maternitatea Polizu, un nou început după 40 de ani: «Încrederea se vede în privirile pacientelor»

Am vorbit cu Directorul Medical, Octaviana Cristea, la câteva luni de la finalizarea intervențiilor, care ne-a povestit ce au însemnat aceste lucrări atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Libertatea: Cum a schimbat această reamenajare condițiile de muncă pentru personalul medical?

Octaviana Cristea : Vreau, în primul rând, să îi mulțumesc doamnei Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii, pentru finalizarea acestui proiect complex, precum și întregii echipe și tuturor celor implicați. Au fost nouă luni intense, foarte intense. S-a simțit clar o îmbunătățire a calității îngrijirilor, prin scăderea incidenței infecțiilor asociate actului medical, și ne așteptăm ca acest trend să se mențină sau chiar să se îmbunătățească în continuare.

Există o eficiență crescută datorită separării circuitelor, un timp de reacție mai rapid în cazul urgențelor și o satisfacție mai mare, atât a pacientelor, cât și a personalului medical. Până acum, a fost un spațiu familiar, dar marcat de trecerea timpului — un spațiu în care ne-am format, am învățat și ne-am unit ca echipă. Însă avea nevoie de o transformare. Iar acum, acest spațiu, care arată impecabil — terapia intensivă și blocul operator — a adus o energie nouă atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Libertatea: Ce îmbunătățiri au fost resimțite de către paciente?

Octaviana Cristea: Majoritatea pacientelor operate în blocul operator au prezentat patologie ginecologică, însă au fost efectuate și operații cezariene. Încrederea se vedea în privirile pacientelor, la fel  siguranța medicilor transmisă către acestea, într-un mediu modern, luminos și îngrijit, total schimbat.

În afara investiției realizate în modernizare și în echipamente medicale pentru neonatologie, precum și pentru ATI și blocul operator, un element esențial al colaborării cu Organizația Salvați Copiii a fost programul de susținere emoțională a mamelor și a viitoarelor mame, care s-a dovedit a fi extrem de important pentru bunăstarea acestora și pentru evoluția copiilor. 

Personalul medical al spitalului a făcut echipă cu psihologii și asistenții sociali ai Organizației Salvați Copiii pentru a le oferi informații esențiale despre îngrijirea nou-născutului, alăptare, accesarea drepturilor sociale, dar și despre gestionarea emoțiilor și adaptarea la schimbările specifice perioadei de sarcină și postnatale. 

Libertatea: Ce presupune concret acest program?

Octaviana Cristea: Programul de susținere emoțională a fost dedicat mamelor care au născut copii prematuri și care erau internați în secția de terapie intensivă sau în cea de prematuri. Însă nu s-a limitat doar la această categorie de paciente. Au fost consiliate și femei care urmau să nască sau care erau expuse riscului de naștere prematură. Toate acestea au beneficiat de consiliere psihologică adaptată nevoilor lor, iar rezultatul a fost unul foarte bun. Au fost organizate sesiuni de consiliere psihologică și socială, atât sub forma grupurilor de suport, cât și prin întâlniri individuale. A fost un program pilot, dar extrem de important, deoarece maternitatea nu are un psiholog permanent în maternitate; totuși, se fac demersuri în acest sens. 

Libertatea: A existat o creștere a numărului de paciente după perioada aceasta?

Octaviana Cristea: Nu am făcut neapărat o comparație cu perioada de dinainte, însă de când am început să folosim din nou blocul operator au avut loc 3.600 de intervenții ginecologice, pacientele beneficiind de un mediu modern și sigur.

Din ianuarie 2025 până în luna decembrie, s-au născut în jur de 2.017 copii, dintre care 525 au fost internați în terapie intensivă, beneficiind de unul dintre aparatele donate de Organizația Salvați Copiii. Pot spune că aceste echipamente au fost și sunt foarte importante pentru tratamentul celor mici.

Aparatul digital de radiologie și ecograful sunt esențiale pentru secția de terapie intensivă, deoarece ajută la diagnosticarea rapidă. Aparatul de mixare a soluțiilor parenterale reduce semnificativ riscul de infecții asociate actului medical. Ventilatorul asigură suport respirator avansat, iar monitorul transcutanat de gaze scade numărul recoltărilor repetate.

Astfel, cei 525 de copii internați în terapie intensivă au beneficiat, pe parcursul internării, de cel puțin unul dintre aceste echipamente.

Libertatea: Care a fost feedbackul mamelor, pacientelor vizavi de noua experiență în maternitate?

Octaviana Cristea: În special mamele copiilor prematuri rămân internate pentru perioade lungi, iar fiecare zi în plus în spital înseamnă o povară emoțională enormă. Feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Sunt paciente care au trecut prin experiența spitalizării și înainte de renovare, dar și după, și au fost cu adevărat încântate de condițiile actuale — de lumina, liniștea și siguranța pe care le simt aici.

Libertatea: Pentru femei care nu au avut astfel de complicații sau persoane care nu au copii, poți să-mi explici în câteva cuvinte de ce e importantă și zona asta de consiliere?

Octaviana Cristea: Consilierea este foarte importantă pentru paciente; este esențial ca pacientele să știe că au un sprijin și că pot discuta cu cineva despre temerile lor. Eu cred că, atunci când ajungem într-un mediu modern, bine organizat și frumos, avem mult mai multă încredere în ceea ce se întâmplă acolo, alături de profesionalismul medicilor noștri.

 Maternitatea Polizu, un nou început după 40 de ani: «Încrederea se vede în privirile pacientelor»

La fel de importante mi se par campaniile de strângere de fonduri. Și eu, împreună cu colegii mei neonatologi, alături de Salvați Copiii, am alergat în 2023 la semimaratonul București pentru a strânge fonduri pentru campania de reducere a mortalită. Iar colegii care nu au alergat, s-au alăturat să ne susțină. Au fost momente foarte frumoase.

Chef Florin Dumitrescu, în timpul lucrărilor, a făcut o surpriză emoționantă personalului medical și pacientelor, aducând coșuri pline de fructe proaspete și croissante delicioase, cu sprijinul Lidl în România și a fost o pauză bine meritată pentru cei care zi de zi, cu multă iubire și dedicare, oferă sprijin și speranță mamelor și nou-născuților. 

Doamna Gabriela Alexandrescu a fost prezentă și a știut mereu ce se întâmplă, a venit pe șantier de foarte multe ori. 

Au fost 9 luni extrem, extrem de intense, care au dus la un rezultat foarte, foarte bun. Această  reușită a fost posibilă, bineînțeles, datorită implicării managerului institutului nostru, doamna conferențiar Daniela Oana Toader. Modernizarea blocului operator și a secției de terapie intensivă a fost realizată ca urmare a implicării directe, a viziunii strategice și a eforturilor susținute ale doamnei manager, care a coordonat acest demers esențial pentru creșterea calității actului medical.

Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în aceste nouă luni. Ne dorim să continuăm colaborarea cu Organizația Salvați Copiii, având în vedere impactul pozitiv și sprijinul lor constant.

Acest material este susținut de Lidl România, care sprijină eforturile de renovare a Maternității Polizu în cadrul campaniei de strângere de fonduri lansată de Organizația Salvați Copiii. Dacă îți dorești să sprijini și tu șansa la viața a nou-născuților prematuri, donează online sau trimite un SMS cu textul SALVEZ la 8844.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro Finance: cât economisești printr-o refinanțare și unde găsești cele mai multe proprietăți asigurate?
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
GSP.RO
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
GSP.RO
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Parteneri
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare
Tvmania.ro
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare

Alte știri

Care e riscul ajungerii virusului Nipah în România: ,,Vom testa persoanele care vin din India și au febră”
Știri România 18:29
Care e riscul ajungerii virusului Nipah în România: ,,Vom testa persoanele care vin din India și au febră”
Șapte grenade și elemente de muniţie, din Al Doilea Război Mondial, găsite la Castelul Huniade din Timişoara în timpul unor lucrări de reabilitare
Știri România 17:53
Șapte grenade și elemente de muniţie, din Al Doilea Război Mondial, găsite la Castelul Huniade din Timişoara în timpul unor lucrări de reabilitare
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Fosta directoare a școlii unde învățau criminalii lui Mario Berinde, dezvăluiri incredibile despre consumul de droguri din Cenei: „Mama lui m-a ironizat”
Fanatik.ro
Fosta directoare a școlii unde învățau criminalii lui Mario Berinde, dezvăluiri incredibile despre consumul de droguri din Cenei: „Mama lui m-a ironizat”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Interviu
Stiri Mondene 18:12
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Stiri Mondene 17:18
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Parteneri
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
TVMania.ro
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat
ObservatorNews.ro
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.ro
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 16:49
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:58
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani