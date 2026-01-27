 Maternitatea Polizu, un nou început după 40 de ani: «Încrederea se vede în privirile pacientelor»

Maternitatea Polizu din București este alegerea majorității femeilor cu sarcini cu risc crescut din sudul României. Cu o istorie de aproape 100 de ani, în anumite secții ale Maternității Polizu nu au mai avut loc lucrări de modernizare complexe și complete de aproape 40 de ani. Asta până în anul 2024.

Cu ajutorul Organizației Salvați Copiii, care a demarat o campanie de strângere de fonduri au fost modernizate secții vitale din cadrul maternității. ,

Eforturile organizației au fost sprijinite și de Lidl România, încă de la începutul campaniei, printr-o donație de 1,2 milioane de euro pentru renovarea și dotarea Blocului Operator, a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Obstetrică-Ginecologie IV, cât și dotarea cu echipamente a Secției de Neonatologie.

Am vorbit cu Directorul Medical, Octaviana Cristea, la câteva luni de la finalizarea intervențiilor, care ne-a povestit ce au însemnat aceste lucrări atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Libertatea: Cum a schimbat această reamenajare condițiile de muncă pentru personalul medical?

Octaviana Cristea : Vreau, în primul rând, să îi mulțumesc doamnei Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii, pentru finalizarea acestui proiect complex, precum și întregii echipe și tuturor celor implicați. Au fost nouă luni intense, foarte intense. S-a simțit clar o îmbunătățire a calității îngrijirilor, prin scăderea incidenței infecțiilor asociate actului medical, și ne așteptăm ca acest trend să se mențină sau chiar să se îmbunătățească în continuare.

Există o eficiență crescută datorită separării circuitelor, un timp de reacție mai rapid în cazul urgențelor și o satisfacție mai mare, atât a pacientelor, cât și a personalului medical. Până acum, a fost un spațiu familiar, dar marcat de trecerea timpului — un spațiu în care ne-am format, am învățat și ne-am unit ca echipă. Însă avea nevoie de o transformare. Iar acum, acest spațiu, care arată impecabil — terapia intensivă și blocul operator — a adus o energie nouă atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Libertatea: Ce îmbunătățiri au fost resimțite de către paciente?

Octaviana Cristea: Majoritatea pacientelor operate în blocul operator au prezentat patologie ginecologică, însă au fost efectuate și operații cezariene. Încrederea se vedea în privirile pacientelor, la fel siguranța medicilor transmisă către acestea, într-un mediu modern, luminos și îngrijit, total schimbat.

În afara investiției realizate în modernizare și în echipamente medicale pentru neonatologie, precum și pentru ATI și blocul operator, un element esențial al colaborării cu Organizația Salvați Copiii a fost programul de susținere emoțională a mamelor și a viitoarelor mame, care s-a dovedit a fi extrem de important pentru bunăstarea acestora și pentru evoluția copiilor.

Personalul medical al spitalului a făcut echipă cu psihologii și asistenții sociali ai Organizației Salvați Copiii pentru a le oferi informații esențiale despre îngrijirea nou-născutului, alăptare, accesarea drepturilor sociale, dar și despre gestionarea emoțiilor și adaptarea la schimbările specifice perioadei de sarcină și postnatale.

Libertatea: Ce presupune concret acest program?

Octaviana Cristea: Programul de susținere emoțională a fost dedicat mamelor care au născut copii prematuri și care erau internați în secția de terapie intensivă sau în cea de prematuri. Însă nu s-a limitat doar la această categorie de paciente. Au fost consiliate și femei care urmau să nască sau care erau expuse riscului de naștere prematură. Toate acestea au beneficiat de consiliere psihologică adaptată nevoilor lor, iar rezultatul a fost unul foarte bun. Au fost organizate sesiuni de consiliere psihologică și socială, atât sub forma grupurilor de suport, cât și prin întâlniri individuale. A fost un program pilot, dar extrem de important, deoarece maternitatea nu are un psiholog permanent în maternitate; totuși, se fac demersuri în acest sens.

Libertatea: A existat o creștere a numărului de paciente după perioada aceasta?

Octaviana Cristea: Nu am făcut neapărat o comparație cu perioada de dinainte, însă de când am început să folosim din nou blocul operator au avut loc 3.600 de intervenții ginecologice, pacientele beneficiind de un mediu modern și sigur.

Din ianuarie 2025 până în luna decembrie, s-au născut în jur de 2.017 copii, dintre care 525 au fost internați în terapie intensivă, beneficiind de unul dintre aparatele donate de Organizația Salvați Copiii. Pot spune că aceste echipamente au fost și sunt foarte importante pentru tratamentul celor mici.

Aparatul digital de radiologie și ecograful sunt esențiale pentru secția de terapie intensivă, deoarece ajută la diagnosticarea rapidă. Aparatul de mixare a soluțiilor parenterale reduce semnificativ riscul de infecții asociate actului medical. Ventilatorul asigură suport respirator avansat, iar monitorul transcutanat de gaze scade numărul recoltărilor repetate.

Astfel, cei 525 de copii internați în terapie intensivă au beneficiat, pe parcursul internării, de cel puțin unul dintre aceste echipamente.

Libertatea: Care a fost feedbackul mamelor, pacientelor vizavi de noua experiență în maternitate?

Octaviana Cristea: În special mamele copiilor prematuri rămân internate pentru perioade lungi, iar fiecare zi în plus în spital înseamnă o povară emoțională enormă. Feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Sunt paciente care au trecut prin experiența spitalizării și înainte de renovare, dar și după, și au fost cu adevărat încântate de condițiile actuale — de lumina, liniștea și siguranța pe care le simt aici.

Libertatea: Pentru femei care nu au avut astfel de complicații sau persoane care nu au copii, poți să-mi explici în câteva cuvinte de ce e importantă și zona asta de consiliere?

Octaviana Cristea: Consilierea este foarte importantă pentru paciente; este esențial ca pacientele să știe că au un sprijin și că pot discuta cu cineva despre temerile lor. Eu cred că, atunci când ajungem într-un mediu modern, bine organizat și frumos, avem mult mai multă încredere în ceea ce se întâmplă acolo, alături de profesionalismul medicilor noștri.

La fel de importante mi se par campaniile de strângere de fonduri. Și eu, împreună cu colegii mei neonatologi, alături de Salvați Copiii, am alergat în 2023 la semimaratonul București pentru a strânge fonduri pentru campania de reducere a mortalită. Iar colegii care nu au alergat, s-au alăturat să ne susțină. Au fost momente foarte frumoase.

Chef Florin Dumitrescu, în timpul lucrărilor, a făcut o surpriză emoționantă personalului medical și pacientelor, aducând coșuri pline de fructe proaspete și croissante delicioase, cu sprijinul Lidl în România și a fost o pauză bine meritată pentru cei care zi de zi, cu multă iubire și dedicare, oferă sprijin și speranță mamelor și nou-născuților.

Doamna Gabriela Alexandrescu a fost prezentă și a știut mereu ce se întâmplă, a venit pe șantier de foarte multe ori.

Au fost 9 luni extrem, extrem de intense, care au dus la un rezultat foarte, foarte bun. Această reușită a fost posibilă, bineînțeles, datorită implicării managerului institutului nostru, doamna conferențiar Daniela Oana Toader. Modernizarea blocului operator și a secției de terapie intensivă a fost realizată ca urmare a implicării directe, a viziunii strategice și a eforturilor susținute ale doamnei manager, care a coordonat acest demers esențial pentru creșterea calității actului medical.

Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în aceste nouă luni. Ne dorim să continuăm colaborarea cu Organizația Salvați Copiii, având în vedere impactul pozitiv și sprijinul lor constant.

