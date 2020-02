De Simona David,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) informează că 701 elevi şi 115 cadre didactice sunt izolaţi, vineri, la domiciliu la nivel naţional, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, atât elevii, cât şi cadrele didactice sunt izolaţi ca primă măsură de prevenţie legată de coronavirus în România.

În prezent, în România, sunt două cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus, deoarece bărbatul din Gorj, care fusese prima persoană infectată, nu mai este infectat. Cele două cazuri sunt în Maramureș și Timiș.

