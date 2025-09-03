Metoda preferată de mecanicii care vor să le ia banii șoferilor

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, una dintre cele mai populare este scurgerea inexistentă de ulei, care duce la reparații inutile. Scott Kilmer a demonstrat, într-un clip video postat pe TikTok, pe un motor vechi urme de ulei în mai multe locuri, dar fără scurgeri active.

Unii mecanici auto profită de această situație pentru a obține profit. El susține că a văzut această înșelătorie de mii de ori.

Nu cădeți în capcană

Unele service-uri folosesc simpla prezență a uleiului pentru a convinge clientul că există o defecțiune și că motorul trebuie demontat. Acest lucru poate duce la o factură de 1.500 de euro, fără complicații majore.

În majoritatea cazurilor însă, această cantitate mică de ulei este inofensivă și nu necesită nicio intervenție.

Kilmer recomandă o a doua opinie în caz de îndoială, înainte de a aproba o intervenție atât de costisitoare și probabil inutilă.

Problema, explică el, este că mulți șoferi intră în panică când văd ulei în compartimentul motorului și nu caută o a doua opinie.

În comentariile de sub video, mulți confirmă că această înșelătorie este bine cunoscută, iar majoritatea îi mulțumesc mecanicului auto pentru sfat.

