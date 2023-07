Medicul a fost criticat dur în mediul online, fiind învinuit de internauți că ar avea un limbaj „rusofob”. El e auzit cum discută cu o pacientă vorbitoare de limba rusă, pe care o critică pentru faptul că nu a învățat limba română.

„Mă jigniți când eu intru și vă spun „bună ziua”, iar dvs îmi răspundeți cu „zdraizvuite”. Îmi vine să scot kalașnikovul și să vă împușc, pentru că, pentru mine, sunteți dușman instantaneu”, spune medicul.

Mai mult, după ce femeia i-a spus că este de origine rusă, doctorul a declarat că el nu operează ruși, întrucât aceștia sunt „dușmani”. La întrebarea acesteia, „de ce rușii sunt dușmani”, medicul a spus: „Cum de ce? Duceți-vă în Ucraina și întrebați de ce”. „Dumneavoastră sunteți rusoaică, șovină”, a adăugat el.

Reporterii Ziarului de Gardă au vorbit vineri de dimineață, 21 iulie, cu medicul implicat în dialog: „În ziua de marți, înainte de operație, am intrat în salon. Pacienta a spus că are emoții. Noi am vorbit pe diferite teme. Videoclipul a fost redactat, au fost scoase din context fraze. Conversația a avut un ton de glumă, ca să îi scot stresul înainte de operație. A fost montat așa încât să pară o instigare la ură, dar discuția a fost mult mai lungă. Am vorbit în primul rând despre operație, cum va avea loc”, a explicat doctorul.

Acesta spune că s-a văzut azi de dimineață cu pacienta cu care discută în înregistrare. Potrivit lui, ea nu știa că ei sunt filmați. Medicul spune că pacienta a sunat-o pe colega de salon care a filmat momentul și care joi a fost externată și a întrebat-o de ce a filmat fără acordul ei.

„Am văzut azi pacienta, am discutat cu ea și ea chiar m-a rugat să facem împreună un selfie. Ea nici nu a fost la curent că colega ei de salon a făcut așa ceva. Este un lucru urât. Aceste imagini, posibil, au avut scopul de a denigra imaginea mea personală sau de a denigra imaginea instituției”, spune doctorul.

Șeful secției ORL, Eusebiu Sencu, a declarat că și el a discutat cu pacienta și a confirmat că aceasta „nici idee nu avea că a fost filmată”.

Totodată, acesta a explicat contextul discuției dintre medic și pacientă: „Suntem la noi în țară, vorbim limba română, iar celelalte etnii sunt obligate să cunoască ceva și din limba română, pentru că îi spui pacientei „Bună dimineața”, iar ea îți răspunde zdraizvuite. Păi e problema ta, trăiești aici de 30 de ani. Cum să trăiești într-o țară și să nu știi să spui nici bună dimineața, nici la revedere. S-ar întâmpla așa ceva la Moscova, în Ucraina, în Germania?”, spune șeful secției.

Acum, medicul chirurg spune că primește amenințări cu moartea pe rețelele de socializare. „Nici nu mă așteptam la așa ceva, dimineața am rămas trăsnit. (…) Pentru mine nu există pacienți după criterii de etnie, limbă. (…) Dacă va considera necesar, pacienta va veni cu declarații pe rețelele de socializare. La mine telefonul este roșu, primesc amenințări cu moartea „te împușcăm”, „te ucidem”, „îți rupem picioarele”, „românule, fugi peste Prut”, spune medicul.

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a publicat o declarație după ce pe rețelele de socializare a apărut un video în care un medic al instituției îi reproșează unei paciente că nu știe limba română, deși locuiește aici de mulți ani. Mai mult, acesta a menționat și fraze precum „îmi vine să te împușc” și „eu nu operez ruși”. Conducerea SCR a menționat că acest caz va fi analizat în cadrul Comitetului de etică al instituției și și-a cerut scuze de la pacientă.

Conducerea spitalului și-a exprimat public dezacordul cu dialogul purtat de medicul ORL-ist și a condamnat „ferm” mesajul.

„Poziția noastră este că toți pacienții merită un tratament echitabil și respectuos, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de apartenența lor etnică. În urma unui video apărut pe rețelele de socializare, în care un medic al instituției se implică într-un act de discriminare pe criterii lingvistice și etnice, aducem la cunoștința că astfel de comportamente nu reprezintă valorile pe care le promovăm. Comunicăm că acest caz va fi analizat sub toate aspectele în cadrul Comitetului de etică al instituției. În numele conducerii și al întregului personal al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cerem scuze pacientei și asigurăm că vom lua măsurile necesare pentru a nu fi admise astfel de cazuri”, e comunicatul conducerii spitalului.

