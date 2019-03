Medic ginecolog, bătut într-un spital din Galați | FOTO

Medicul Costache Botezatu a postat, pe contul său de Facebook, înregistrarea momentului în care a fost agresat de un bărbat pe holurile spitalului din Galați unde lucrează.

Deși doctorul ginecolog a fost pus la pământ de agresor, niciuna dintre persoanele aflate pe holurile spitalului nu a intervenit. Ulterior, au intervenit cei de la pază, după cum afirmă victima.

În urma incidentului, medicul a depus plângere.

„Am cugetat mult dacă să postez înregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia că, pe lângă acțiunea penală, este necesară și o conștientizare a unor asemenea situații de către toți colegii – nu numai din relatări verbale, ci și video. PS – nu mă victimizez, am postat doar pentru ceilalți colegi, pentru a realiza la ce se pot aștepta. Am înaintat plângerea la parchet. Aștept procedurile.

Apropos -în Moldova (pe care mulți o desconsiderăm) pentru așa ceva respectivul individ ar face 15 ani pușcarie. La noi – între 6 luni și 3 ani (dacă nu vor fi șase luni cu suspendare). Ca să fie clare anumite aspecte și să nu apară întrebări: unitatea la care lucrez a chemat imediat paza și poliția, a făcut toate demersurile legale necesare în asemenea situații. Eu am depus plângere penală. Vom vedea cum se va rezolva. Postarea a fost doar un strigăt (sper că nu în van) asupra comportamentului multor pacienți, ajungându-se și la aceste agresiuni fizice. Nu este teamă, ci revoltă!”, a povestit medicul Costache Botezatu.

