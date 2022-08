Medicii și personalul de la Salvare din toată țara ne-au trimis imagini cu ambulanțele preistorice, cu un milion de kilometri la bord

Înregistrarea cu ambulanța din Piatra Neamț rămasă în pană de motor în timpul misiunii și cu echipajul medical împingând-o pentru a degaja traficul a devenit virală. Incidentul s-a întâmplat luna trecută și a implicat o autospecială medicală care avea un milion de kilometri rulați.

Dar această mașină antediluviană nu este o excepție. Libertatea a discutat cu personalul medical din mai multe orașe, iar acesta ne-a trimis imagini cu mașinile pe care le deservesc și cu care ajung la cazuri și transportă pacienții.

„Autospecialele vechi, defecte și ruginite se găsesc în toată țara și pun în pericol viețile pacienților, ale ambulanțierilor, dar și ale celorlalți participanți la trafic”, a explicat Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România.

Gheorghe Chiș | Foto: Agerpres

Kilometraj blocat la 999.999 de kilometri

Obținută de redacție, statistica la zi a parcului auto al Serviciului de Ambulanță arată faptul că peste 50% din cele 2.358 de ambulanțe funcționale au peste 10 ani vechime, iar 37% din total au depășit 500.000 de kilometri rulați.

În fiecare județ există salvări cu 800.000 km la bord, cu 900.000 km și chiar cu peste 1.000.000 km. În cazul unora dintre ele, kilometrajul s-a blocat la 999.999 km, cum este cazul a două ambulanțe din Suceava și Vaslui, din care cade rugina din praguri și de pe aripi. Sistemul nu mai permite afișarea celei de-a șaptea cifre.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Exemplu: Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș are în dotare două salvări care au depășit pragul de un milion de kilometri rulați – autospeciala cu numărul de înmatriculare MM-62-AMB are 1.027.581 km înregistrați, iar MM-94-AMB are 1.002.034 km.

Recomandări Metode de cultivat canabis în România: de la ghivece plantate lângă poliţie la ogoare cu producţii-record. Avem și „cultura Cucuteni de canabis”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

La ambele, caroseriile sunt mâncate de rugină atât la interior, cât și la exterior. Gradul de uzură este vizibil atât la bordul mașinii, cât și la dotările din interior: targă, zona de rulare a tărgii, scaunul asistentului medical. Alte ambulanțe din Maramureș au între 800.000 și 900.000 de kilometri.

„Veteranele” merg spre milion

Două salvări din Mehedinți vor atinge și ele în scurt timp un milion de kilometri rulați, având în prezent 916.000, respectiv 968.000 km.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Serviciul Județean de Ambulanță Arad deține și el două salvări cu peste un milion de kilometri. AR-54-AMB are 1.038.944 km și AR-55-AMB are 1.068.682 km. „Efectiv, curge rugina din ele. Avem și ambulanțe cu peste 900.000 de kilometri la bord, cu peste 800.000 de kilometri. Aproape jumătate din ele ar fi trebuit casate. Cu banii cheltuiți cu reparațiile la aceste autospeciale depășite s-ar putea cumpăra unele noi”, a explicat pentru Libertatea un angajat al Ambulanței Arad.

Recomandări Dosarul Revoluției, trimis din nou în instanță. Parchetul susține că au fost rezolvate neregulile semnalate de Curtea Supremă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De ce kilometrii ambulanțelor „cântăresc” mai mult

Medicul Eduard Sersea, managerul de la Ambulanța BGS, nu gândește situația în termeni de competiție, ci spune că este, ca și cetățean și ca doctor, foarte îngrijorat.

„Știu foarte bine situația de la Ambulanța Publică. Sunt apăsați de un parc auto învechit și uzat, unele salvări reprezentând ele însele un pericol public”, a spus medicul.

Sersea explică faptul că o mie de kilometri rulați de o ambulanță nu este echivalent cu o mie de kilometri rulați de autoturismul personal. „O salvare merge cu viteză, este bruscată, nu ține cont de drum, că e asfaltat sau nu. Trebuie să ajungă repede la pacient sau la spital. Ea se uzează repede, de aceea și are un regim special de verificare în service, iar inspecția tehnică periodică o face mult mai des decât o mașină normală”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Managerul de la serviciul privat de ambulanță a precizat că, de exemplu, în Germania, ambulanțele care ating 500.000 km, unele chiar 400.000 de kilometri, sau împlinesc 7 ani de funcționare, sunt casate automat. „Orice ambulanță poate funcționa în condiții de siguranță maximum 10 ani, indiferent de regimul de folosire”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO După Șucu, și Muhammad Murad e aproape de o tranzacție-șoc pe piața din România

Playtech.ro Irinel Columbeanu ARUNCĂ bomba la 11 ani de la DIVORŢ! Cine i-a stricat, de fapt, căsnicia cu Monica. Detalii exclusive

Observatornews.ro Un fost angajat al unei mari terase din Costineşti dezvăluie ce mănâncă de fapt turiştii. "Moarte sigură!"

HOROSCOP Horoscop 4 august 2022. Leii încep să se orienteze mai mult spre economie, o mai bună organizare a cheltuielilor și scopuri mai realiste

Știrileprotv.ro China a trecut la fapte. Ce se întâmplă chiar acum în Taiwan

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi