Potrivit sursei citate, aprecierea a venit din partea dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, care a deschis lucrările celei de a 74-a Adunări Generale.

„Sunt recunoscător și le mulțumesc pentru totdeauna colegilor mei belgieni, așa cum stau aici în fața dumneavoastră. Mi-am făcut datoria față de pacienții mei. Vă îndemn să susțineți personalul medical în toate modurile pentru a învinge pandemia”, a precizat medicul Cătălin Denciu, despre distinția primită, potrivit unei declarații postate pe Twitter de Miljana Grbic, șefa Biroului OMS pentru România.



Dr Cătălin Denciu on the award received @DrTedros: I am forever grateful to my Belgian colleagues . I did my duty to my patients and colleagues. I urge you to show solidarity with the medical staff, to support them to defeat the pandemic @hans_kluge https://t.co/FoTUDgkfCq