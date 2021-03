Medicul Cătălin Denciu a suferit arsuri de gradul II și III pe 40% din suprafaţa corpului în incendiul din 14 noiembrie 2020, iar din cauza gravității arsurilor, a stat în comă indusă timp de trei săptămâni, amintește Beldefnews.

„Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți, iar pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijiri medicale. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta”, spune de. Cătălin Denciu.

Medicul precizează că urmează o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții pentru a învăța să miște coatele din nou. „Recuperarea este departe de a se finaliza, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”, spune medicul erou de la Piatra Neamţ.

Soția sa, dr. Alina Denciu, a stat într-o cameră dedicată personalului militar din spital pentru a-i oferi soțului ei sprijin, iar între timp, a învațat tehnici de îngrijire și recuperare, pentru a avea grijă de soțul ei după externare.

Și acum se află alături de soțul ei, la Spitalul Universitar Saint-Luc.

