Libertatea a vorbit cu Sergiu, un tânăr de 28 de ani, din Zalău, care și-a dorit să dea la Medicină, inspirat de un unchi de-ai lui, medic. Sergiu a intrat la Facultatea de Medicină în anul 2011, cu gândul de a-i ajuta pe cei din jurul lui și a fi aproape de comunitate.



-Este realitatea din spitale așa cum ți-ai imaginat-o tu când ai ales acest drum?

-Bineînțeles că pe drum nu toate sunt așa cum ți se plănuiești de-acasă, dar sunt destul de mulțumit. De când am intrat eu la rezidențiat, s-a schimbat în bine secția în care lucrez, s-a renovat Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca și s-au făcut foarte multe lucruri bune, și pe partea de ambulatoriu, și pe cea de bloc operator, au adus aparatură de ultimă generație, ceea ce m-a surprins și bucurat.



-Și de când a început pandemia, cum e viața acum în spital?

-S-au luat măsuri, tot personalul medical face instructaj despre cum să se îmbrace, cum să se dezbrace, conform protocoalelor, dar atât cât ne permit dotările și echipamentele pe care le avem.



-Care este diferența dintre ce spun protocoalele și ce există în spital?

-Nu există destule echipamente de protecție pentru toată lumea, cum ar trebui, dar atât noi, medicii, cât și asistentele am încercat să ne procurăm și noi singuri, fiecare de unde am putut, pe lângă ce am primit de la spital.



Fiecare, din surse proprii, a încercat să se aprovizioneze cât a putut, ca să ne protejăm atât pe noi, cât și pacienții.

Sergiu Mihai Gîrbe, medic rezident

Am văzut în alte spitale din țară care nu sunt dotate sau sunt dotate prea puțin, cum suntem și noi. Atât timp cât vom trimite personalul medical la luptă fără arme, toți suntem condamnați la eșec sau poate chiar la moarte unii dintre noi sau pacienții. Asta e sigur.



Ce crezi că ar trebui să se întâmple în spitale ca să fim cu toții în siguranță?

Trebuie ca personalul medical să fie aprovizionat cu echipamente de protecție;

Este imperativ să fie testați toți medicii și tot personalul medical care intră în contact cu pacienții;

Toți pacienții internați să fie testați;

Toți pacienții care se prezintă la medic să fie testați.

-Ați avut cazuri la spital?

-Nu, încă nu am avut cazuri și sper să rămână așa. Pacienții au nevoie de noi, nu doar cei infectați cu COVID-19, ci și cei cu alte patologii.



-De ce ai făcut pagina de Facebook, ce ai vrea să se întâmple?

-Am făcut-o cu scopul de a informa, de a da un semnal de alarmă, să spun ce se întâmplă exact, să ridic anumite probleme care apoi să poată fi discutate și să găsim împreună o rezolvare.



”E nevoie de absolut toată lumea ca să putem înfrânge, să trecem prin asta”

Pe mine altceva mă întristează și m-a stupefiat de-a dreptul. Ieri, când m-am uitat la televizor, am văzut cum o asistentă din Arad, fără a-și da identitatea, cu vocea distorsionată, relata situația prin care ea și colegii ei trec în această perioadă. Cenzura și presiunea pe cadrele medicale sunt inadmisibile, asta m-a revoltat incredibil.



Este imperativ ca noi, cei aflați în linia 1, să vorbim despre problemele pe care le întâmpinăm, să venim cu soluții și toți împreună să trecem prin aceste momente.

Sergiu Mihai Gîrbe, medic rezident

-Cum ți-ai dori să fie lumea medicală după pandemie?

-Este evident că am fost prinși nepregătiți și este necesar ca noi să recunoaștem greșelile public sau problemele pe care le întâmpinăm.



Mai ales că dacă expunem problemele, acest lucru este în favoarea noastră, a tuturor. Eu nu vreau să căutăm vinovați, e treaba altora să facă asta, noi trebuie împreună să ne solidarizăm și pentru asta trebuie să vorbim despre problemele care apar.



E un moment în care să înțelegem că există lucruri mai importante pe lumea asta, cum ar fi familia, decât viața de zi cu zi și rutina. Eu sper ca lumea să fie mai înțeleaptă și mai bună după această perioadă.



