Stabilit în Las Vegas, Statele Unite ale Americii, doctorul român susține că, aparent, există două moduri prin care pandemia poate fi stopată. În realitate, doar una singură poate fi aplicată.

“O varinată ar fi ca toată lumea să fie testată, iar persoanele care sunt depistate pozitiv să fie izolate imediat, pentru minimum 14 zile. Acest lucru este imposibil de realizat” spune acesta.

A doua este ca toată lumea să fie izolată, două sau trei săptămâni! Toți oamenii ar trebui să stea în casă, iar cei care încep să aibă simtome ar trebui testați de urgență. Dacă rezultatele vor fi pozitive, aceștia ar trebui separați imediat de cei cu rezultate negative. Medic Ion Alexie:

”În acest moment, după părerea mea, acestea sunt cele două metode salvatoare. Nu știu altele. Întrebarea este: ce vor să facă românii? Își asumă să stea în casă, cu mici excepții pentru aprovizionare?”, completează medicul Ion Alexie.

Sfaturi pentru medici și pacienți

Doctorul le dă câteva sfaturi românilor: “Când tușesc sau când strănută, oamenii trebuie să o facă în zona cotului, nu a mâinilor. Cetățenii ar trebui să nu mai dea mâna unii cu alții. În plus, este indicat să se bea apă cât mai des, în cantități mici, la o distanță de 10-15 minute. Fiecare persoană trebuie să clătească gura și să înghită apa, pentru că în stomac virusul o să moară de la acidul clorhidric”.

Ion Alexie semnalează o problemă care există la noi în țară:

“În România, la fel ca în China, țară pe care am vizitat-o, oamenii au obiceiul de a scuipa pe stradă. Dacă vreo persoană calcă într-un scuipat, virusul poate ajunge pe încălțăminte și apoi în casă”. Ce e de făcut într-o astfel de situație? “Încălțămintea trebuie dezinfectată cu hipoclorit de sodiu. Te duci și cumperi o sticlă de un litru, o amesteci cu nouă litri de apă, apoi înmoi un prosop în acest lichid. Apoi, pui prosopul la ușă și stai cu pantofii vreo 30 de secunde pe el. Virusul moare, apoi intri în casă, ștergi încălțămintea cu o cârpă curată și uscată. După aceea, te duci și te speli pe mâini. Treaba asta ar trebui aplicată peste tot! La voi în redacție, în spitale, oriunde”, spune medicul român.

Acesta le adresează și colegilor de breaslă din România câteva sfaturi importante: “Acum, când primesc un pacient, doctorii trebuie să facă o listă de diagnostic diferențiale. Să nu zică aha, are doar coronavirus. Nu! Medicii trebuie să se uite la inimă, la plămâni etc. Trebuie să se asigure că omul nu are embolism pulmonar, infarct de miocard, edem pulmonar și mai ales să vadă dacă nu are o infecție bacteriană”.

Americanii își protejează cadrele medicale

COVID-19 este prezent și în Statele Unite ale Americii. Pentru ca medicii să nu fie afectați, americanii au recurs la o măsură de siguranță.

“În America, la intrarea în fiecare spital, există o asistentă care discută cu toți oamenii care vor să intre. Cine are cel mai mic semn de posibilă infecție cu coronavirus, nu este lăsat să pătrundă în interior”, afirmă doctorul Ion Alexie.

A fost medicul lui Michael Jackson

Ion Alexie s-a născut în Craiova, a emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1987 şi este medic specialist de boli interne şi boli infecţioase. Doctorul este diplomat al consiliilor americane de boli infecţioase şi a tratat pacieţi infectaţi cu viusul AH1N1 începând cu primăvara anului 2009. Din 2011, specialistul lucrează ca expert medical pentru cazuri de malpraxis în SUA. În 2003, dr. Ion Alexie a fost medicul personal al regelui muzicii pop, regretatul Michael Jackson. Apoi, printre pacienții doctorului s-a numărat și Mihai Neșu, pe care l-a tratat în Statele Unite. Cei doi au rămas în relații excelente.





