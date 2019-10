De Andreea Radu,

Un fragment din interviul pe care Meghan Markle l-a acordat jurnalistului

Tom Bradby de la postul de televiziune britanic ITV, a fost făcut public vineri. Clipul face parte din documentarul „Harry & Meghan: An African Journey”, care va fi difuzat duminică în Marea Britanie, potrivit CNN.

În videoclipul apărut deja online, Meghan Markle vorbește despre provocările cu care s-a confruntat cât era însărcinată cu Archie.

Viața fostei actrițe a fost un subiect de mare interes pentru presa britanică încă de când ea a început să aibă o relație cu Prințul Harry. Dar interesul s-a transformat într-o vânătoare, iar Meghan Markle a fost extrem de criticată pentru tot felul de lucruri, fiind supusă presiunii mediatice constant.



Întrebată de jurnalistul de la ITV cum se simte în rolul de mamă și dacă este bine după toate cele întâmplate, Meghan Markle a răspuns:

„Uite, orice femeie, în special atunci când este însărcinată, este într-adevăr vulnerabilă aşa că devine foarte solicitant, iar apoi, la fel după ce apare nou-născutul, ştii?”, a spus fosta actriță, adăugând: „în mod special ca femeie, nu este uşor. Iar toate astea se întâmplă în timp ce încerci să fii proaspătă mamă sau o tânăra proaspăt căsătorită”.

Abținându-se să nu plângă, Meghan i-a mulțumit jurnalistului că a întrebat-o dacă este bine: „ulţumesc pentru întrebare pentru că nu mulţi oameni m-au întrebat dacă sunt bine. Dar este un lucru foarte real care se întâmplă în spatele scenei”.

Întrebată dacă se poate spune că a fost ”cu adevărat o luptă”, Meghan a răspuns ”Da.”

„Not many people have asked if Im ok … its a very real thing to be going through behind the scenes.”



Meghan reveals to ITV’s @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL