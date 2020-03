De Bobi Neacșu,

Experții din sănătate spun că schimbările comportamentelor individuale sunt cruciale în lupta împotriva epidemiei de coronavirus. Pentru a ajunge la public, guvernele s-au orientat către melodii caraghioase care pot atrage atenția pentru a promova de exemplu spălatul corespunzător pe mâini, scrie Qaurtz, citat de Hotnews.ro.

Ideea de a comunica mesaje de sănătate publică maselor nu este nouă, iar Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA are o listă întreagă de melodii privind siguranța la locul de muncă și teme privind sănătatea.

Autoritățile din Malaezia au folosit melodii folk tradiționale pentru a transmite informații cu privire la HIV și febra Dengue.

Mai multe țări asiatice apelează la melodii pentru a le transmite oamenilor să ia măsuri de precauție.

Săptămâna trecută, actrița din China Fan Bingbing a publicat un video în timp ce arată un dans al spălării mâinilor.

În colaborare cu Institutul Național de Sănătate din Vietnam, producătorul Khac Hung a realizat Ghen Co Vy. Melodia a devenit un hit global.

Și Thailanda are o melodie: OVID-19: Dance Against The Virus.

Singapore are și ea un videoclip numit ”Wash Your Hands”.

