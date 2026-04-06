În locuința sa, anchetatorii au făcut percheziții și nu exclud varianta ca aceasta să fi avut un complice, relatează Observator News.

Relația dintre cei doi ar fi presupus vizite frecvente, dar foarte puțini vecini spun că o recunosc pe femeie.

„N-am mai văzut-o pe aici”. „Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie! Și mai în vârstă… știu eu ce făcea pe acolo?”, au spus vecinii.

O probă-cheie în anchetă vine din apartamentul unde a avut loc tragedia. Criminaliștii au găsit cuțite, care au fost ridicate și trimise la laborator pentru a stabili arma crimei. În urma faptei, autorul a încercat să își șteargă urmele: a incendiat apartamentul. Conform surselor din anchetă, foarte puține probe au fost afectate.

Deși acesta primea foarte rar oaspeți, apropiații spun că era o fire sociabilă. Cristian Staicu avea 72 de ani și era un medic respectat. A lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

La scurt timp după moartea sa, Marian Stamate, „coleg și prieten” al medicului Cristian Staicu, a postat pe Facebook un mesaj despre moartea prietenului său.

„Un om blând, jovial, săritor. Un doctor împreună cu care am schimbat destine la propriu, prin sesiunile de implantare cohleară sau de protezare intra-mastoidiană a copiilor… Doctorul Cristian Staicu mi-a fost coleg și prieten. Și, da, îmi e imposibil, efectiv imposibil să metabolizez cele întâmplate. Dumnezeu să te primească în brațele Lui, doctore”, a scris Marian Stamate.



