Meniul pentru cina de pe Titanic, servită cu trei zile înainte de scufundare, scos la licitație: stridii, înghețată și budincă „Victoria”

Așteptat să se vândă cu până la 70.000 de lire sterline, meniul ridică câteva întrebări interesante: printre acestea, cine a luat cu el de pe vapor un meniu, în timp ce căuta un loc în bărcile de salvare și ce este budinca Victoria?

La a doua întrebare, scrie sursa citată, se răspunde mai ușor. Desertul fiert, care a fost servit însoțit de caise și înghețată franțuzească în acea seară, se face amestecând făină, ouă, dulceață, alcool, mere, cireșe, coajă, zahăr și condimente. Pe 11 aprilie, el a fost servit după stridii, somon, carne de vită, scrab, rața și pui, servite cu cartofi, orez și piure de păstârnac. Toate aceste feluri de mâncare sunt enumerate pe un cartonaș pătat de apă, sub un logo White Star.

Foto: Henry Aldridge & Son of Wiltshire

Meniul, care are dimensiunile 11X16 cm, detaliază masa servită a doua zi după ce nava a părăsit Queenstown, Irlanda, spre New York, și este vândut de Henry Aldridge & Son of Wiltshire, alături de alte obiecte rare de pe Titanic, inclusiv o pătură de tartan. Meniul a fost găsit într-un album foto din anii 1960 care a aparținut cândva lui Len Stephenson, un istoric comunitar din Dominion, Nova Scoția.

Recomandări Coaliția anti-Famiglie: ne-am săturat de mame, soacre și nași. Propunem, lângă declarația de avere, și declarația de cumetrie, pentru alegerile din 2024

Andrew Aldridge, managerul casei de licitații, consideră că, deși alte câteva meniuri de la clasa I au supraviețuit naufragiului și scufundării care a dus la moartea a 1.500 de oameni, nu se cunoaște niciunul din această seară de 11 aprilie. „Am vorbit cu mai multe muzee din toată lumea și cu un număr de colecționari de obiecte de pe Titanic”, a spus el, „nu găsesc altul nicăieri”.

Foarte probabil, meniul opulent de cină pentru 11 aprilie a fost luat de pe navă ca amintire.