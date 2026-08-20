Mașina care a stat 38 de ani sub pământ

Un Mercedes-Benz 280 TE fabricat în 1979 a devenit o adevărată legendă auto după ce a petrecut aproape patru decenii îngropat sub un versant în sudul Italiei.

Mașina fusese cumpărată nouă și parcată într-un garaj din zona Avelino. Pe 23 noiembrie 1980, regiunea Campania a fost lovită de un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter, iar alunecările de teren produse după seism au îngropat garajul împreună cu Mercedesul. Autoturismul a rămas sub pământ timp de 38 de ani, până în 2018, când au fost excavate în cele din urmă rămășițele garajului.

Mașina avea mai puțin de 6.100 de kilometri

Spre surprinderea specialiștilor, mașina se afla într-o stare de conservare neobișnuit de bună. La momentul descoperirii, kilometrajul indica mai puțin de 6.100 de kilometri și, în loc să restaureze complet mașina, specialiștii au decis să păstreze cât mai mult posibil starea originală în care aceasta a fost găsită.

Au fost efectuate doar lucrările de service necesare și s-au înlocuit anumite componente de siguranță, însă urmele lăsate de cei 38 de ani petrecuți sub pământ au fost păstrate, potrivit b92.net. Unul dintre elementele care îi conferă o valoare deosebită este culoarea Nickel Green, disponibilă pentru o perioadă scurtă și retrasă din ofertă la scurt timp după 1979. Interiorul este, de asemenea, unul dintre elementele distinctive ale mașinii. Mercedesul are tapițerie verde MB-Tex și elemente decorative din lemn de zebrano.

Sub capotă se află un motor pe benzină de 2,8 litri, cu șase cilindri în linie, cel mai puternic propulsor disponibil pentru această generație a modelului.

Un Mercedes 280 TE din 1979 îngropat timp de 38 de ani după un cutremur, în Italia, s-a vândut în SUA cu 252.000 de dolari
Imagine generată cu AI

A fost estimat la 160.000 de dolari, dar s-a vândut cu 252.000

Mercedes-Benz 280 TE a fost scos la licitație săptămâna trecută în Statele Unite.

Casa de licitații estimase că mașina va fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 130.000 și 160.000 de dolari. Interesul colecționarilor a fost însă mult mai mare. La final, a fost adjudecată pentru 252.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 215.000 de euro.

Cutremurul din Irpinia, din 1980: peste 2.500 de morți și 300.000 de oameni rămași fără adăpost în sudul Italiei

Pe 23 noiembrie 1980, un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit regiunile Campania și Basilicata din sudul Italiei, provocând una dintre cele mai grave tragedii din istoria țării.

Seismul a făcut peste 2.500 de victime, aproape 9.000 de răniți și a lăsat aproximativ 300.000 de oameni fără locuințe.

În seara de 23 noiembrie 1980, la ora 19.34, sudul Italiei a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 6,9, cunoscut drept cutremurul din Irpinia. Seismul a afectat în special regiunile Campania și Basilicata, dar undele sale au fost resimțite și într-o parte din regiunea Puglia. A fost unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria modernă a Italiei, provocând pierderi umane și distrugeri materiale de proporții. Potrivit celor mai răspândite estimări, bilanțul a fost de 2.570 de morți, 8.848 de răniți și aproximativ 300.000 de persoane rămase fără adăpost.

Alte surse indică un număr și mai mare de victime, de 2.914 morți, relatează Sky TG24.

Localități întregi au fost aproape șterse de pe hartă

Cele mai mari distrugeri s-au produs în apropierea epicentrului, unde mai multe localități au fost aproape complet distruse. Printre orașele și comunele cel mai grav afectate s-au numărat Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Laviano și Muro Lucano. În multe dintre aceste localități, clădirile s-au prăbușit aproape în totalitate, iar infrastructura a fost grav afectată. Seismul a produs o ruptură majoră în scoarța terestră. Falia generată în subteran a ajuns până la suprafața pământului, formând o escarpă vizibilă pe o distanță de aproximativ 38 de kilometri, unul dintre cele mai spectaculoase efecte geologice ale cutremurului.

Cutremurul a afectat 679 de localități din opt provincii italiene: Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno și Foggia. Dintre acestea, 506 localități, adică aproximativ 74%, au înregistrat pagube de la ușoare până la catastrofale.

Cele mai lovite provincii au fost:

  • Avellino – 103 localități afectate;
  • Salerno – 66 de localități afectate;
  • Potenza – 45 de localități afectate.

Catastrofa a fost urmată de numeroase controverse privind intervenția autorităților italiene. Operațiunile de salvare au fost criticate pentru întârzierea cu care au ajuns în multe dintre localitățile izolate, iar procesul de reconstrucție a fost considerat lent și marcat de dispute politice și administrative.

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